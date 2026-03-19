News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेकपा एमालेका जनवर्गीय संगठनहरूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्राउको विरोधमा देशैभर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विरोध पत्र बुझाउँदैछन्।
- ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एमालेका कार्यकर्ताहरू र्यालीसहित प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
- गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनमा दमन भएपछि ओली र लेखक पक्राउ परेपछि एमालेले विरोध प्रदर्शन थालेको हो।
१५ चैत, काठमाडौं । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्राउको विरोधमा नेकपा एमालेका जनवर्गीय संगठनहरूले आज देशैभर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विरोध पत्र बुझाउँदैछन् ।
यसैबीच ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा र्याली सहित एमालेका कार्यकर्ताहरू पुगेका छन् ।
उनीहरू अहिले ओली पक्राउको विरोधमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
एमालेका कार्यकर्ताहरूले हिजोदेखि नै प्रदर्शन थालेका छन् । शनिबार काठमाडौंको माइतीघर बबरमहल क्षेत्रमा एमाले कार्यकर्ताहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए ।
गत २३ र २४ भदौमा जेनजी आन्दोलन भएको थियो । उक्त आन्दोलनमा दमन भएको थियो ।
जेनजी आन्दोलनको बेला एमालेका अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री थिए भने कांग्रेस नेता रमेश लेखक गृहमन्त्री थिए ।
ओली र लेखक पक्राउ परेपछि एमालेले विरोधमा प्रदर्शन थालेको हो ।
