विशेष महाधिवेशनका लागि र्‍याली सुरु, नेतृत्व परिवर्तनको माग (तस्वीरहरू)

र्‍यालीमा सहभागी नेता तथा कार्यकर्ताहरूले नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

विकाश श्रेष्ठ विकाश श्रेष्ठ
२०८२ पुष २७ गते ११:५२

२७ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनका लागि काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट र्‍याली निकाल्न सुरु भएको छ ।

शंकरदेव क्याम्पस, ललितपुरको कुपण्डोल लगायत ठाउँबाट र्‍याली निकालिएको हो । र्‍यालीमा सहभागी नेता तथा कार्यकर्ताहरूले नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

कुपण्डोलबाट निस्किएको र्‍यालीमा कांग्रेस नेता पूर्वमन्त्री ओमकारप्रसाद श्रेष्ठ, बागमती प्रदेश उपसभापति चन्द्र महर्जन, सहमहामन्त्री ऋषिराम घिमिरे, जिल्ला सभापति जितेन्द्रकुमार श्रेष्ठ  लगायत सहभागी छन् ।

महाधिवेशन स्थल भृकुटीमण्डपमा हुने उद्घाटन कार्यक्रम अघि कांग्रेसले काठमाडौंको विभिन्न स्थनाबाट र्‍याली निकाल्न सुरु गरेका छन् । ठाउँठाउँबाट निस्किएको र्‍याली भृकुटीमण्डतर्फ अघि बढीरहेका छन् ।

कांग्रेस महाधिवेशन विवाद
विशेष महाधिवेशनका लागि र्‍याली सुरु, नेतृत्व परिवर्तनको माग (तस्वीरहरू)

विशेष महाधिवेशनका लागि र्‍याली सुरु, नेतृत्व परिवर्तनको माग (तस्वीरहरू)
जनसम्पर्क समितिका सभापतिहरूले भने- कांग्रेस संकटमा छ संयमता अपनाऔं

जनसम्पर्क समितिका सभापतिहरूले भने- कांग्रेस संकटमा छ संयमता अपनाऔं
देउवा समूहका केन्द्रीय सदस्य वाग्ले खुले विशेषको पक्षमा

देउवा समूहका केन्द्रीय सदस्य वाग्ले खुले विशेषको पक्षमा
कांग्रेस विशेष महाधिवेशन बन्दसत्रको अध्यक्षता जेष्ठ सदस्यले गर्ने

कांग्रेस विशेष महाधिवेशन बन्दसत्रको अध्यक्षता जेष्ठ सदस्यले गर्ने
कांग्रेसका ५ प्रदेश सभापति र ४७ जिल्ला सभापतिहरू विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा

कांग्रेसका ५ प्रदेश सभापति र ४७ जिल्ला सभापतिहरू विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा
विशेषको निम्तो देउवाको सचिवालयले गर्‍यो अस्वीकार

विशेषको निम्तो देउवाको सचिवालयले गर्‍यो अस्वीकार
रौतहट-१ बाट १७ महाधिवेशन प्रतिनिधि विशेषको पक्षमा

रौतहट-१ बाट १७ महाधिवेशन प्रतिनिधि विशेषको पक्षमा
७ भाइमध्येका गोपालमानको घोषणा : शेरबहादुर तानाशाह बन्नुभयो, विशेषको पक्षमा लागेँ

७ भाइमध्येका गोपालमानको घोषणा : शेरबहादुर तानाशाह बन्नुभयो, विशेषको पक्षमा लागेँ
विशेष महाधिवेशन वैधानिक छैन, यसको यसको सन्दर्भलाई यहीँ रोकौँ : प्रकाशशरण महत

विशेष महाधिवेशन वैधानिक छैन, यसको यसको सन्दर्भलाई यहीँ रोकौँ : प्रकाशशरण महत
पार्टी फुट्न दिँदैनौं : चन्द्र भण्डारी

पार्टी फुट्न दिँदैनौं : चन्द्र भण्डारी
यसरी तयार हुँदैछ गगन-विश्वले घोषणा गरेको विशेष महाधिवेशन उद्घाटन स्थल (तस्वीरहरू)

यसरी तयार हुँदैछ गगन-विश्वले घोषणा गरेको विशेष महाधिवेशन उद्घाटन स्थल (तस्वीरहरू)
घनश्याम भूसालले दिए विशेष महाधिवेशनका लागि गगन-विश्वलाई शुभकामना

घनश्याम भूसालले दिए विशेष महाधिवेशनका लागि गगन-विश्वलाई शुभकामना
सम्बन्धित खबर

कांग्रेसको विधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अध्ययन गर्दै निर्वाचन आयोग

कांग्रेसको विधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अध्ययन गर्दै निर्वाचन आयोग
कांग्रेस विशेष महाधिवेशन स्थलमा बीपीदेखि कृष्णप्रसाद भट्टराईसम्म (तस्वीरहरू)

कांग्रेस विशेष महाधिवेशन स्थलमा बीपीदेखि कृष्णप्रसाद भट्टराईसम्म (तस्वीरहरू)
‘सभापति हटाउने प्रस्ताव आउनसक्छ, बहुसंख्यक प्रतिनिधि भन्दैछन्-नो मोर शेरबहादुर’

‘सभापति हटाउने प्रस्ताव आउनसक्छ, बहुसंख्यक प्रतिनिधि भन्दैछन्-नो मोर शेरबहादुर’
‘गुटबन्दी नहटाइए पुराना ताराहरूको योगदान व्यर्थ हुनेछ, कांग्रेसको भविष्य अन्धकार’

‘गुटबन्दी नहटाइए पुराना ताराहरूको योगदान व्यर्थ हुनेछ, कांग्रेसको भविष्य अन्धकार’
कांग्रेस विशेष महाधिवेशन : सुरु भयो प्रतिनिधिको नाम दर्ता

कांग्रेस विशेष महाधिवेशन : सुरु भयो प्रतिनिधिको नाम दर्ता
भृकुटीमण्डप आउन थाले कांग्रेस प्रतिनिधि, मञ्च बन्दै (तस्वीरहरू)

भृकुटीमण्डप आउन थाले कांग्रेस प्रतिनिधि, मञ्च बन्दै (तस्वीरहरू)

