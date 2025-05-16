+
कांग्रेस लुम्बिनी सभापतिले भने- देउवाले वरिपरि बस्नेको कुरा धेरै सुन्दा यो अवस्था आयो

नेपाली कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश सभापति अम्मरबहादुर पुनले पार्टी विधिसम्मत चलाउन पनि विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य भएको बताएका छन् ।

२०८२ पुष २७ गते १६:२७

  • नेपाली कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश सभापति अम्मरबहादुर पुनले पार्टी विधिसम्मत चलाउन विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य भएको बताएका छन्।
  • उनले सबै नेताको व्यवस्थापन र पद्दति भत्काउन तथा आम निर्वाचनमा कांग्रसीले रुखबाहेक अन्यत्र भोट नहाल्न व्यवस्था बसाल्न महाधिवेशन महत्वपूर्ण भएको बताए।
  • पुनले सभापति देउवालाई निकट रहेका नेताहरूको सल्लाह गलत भएको बुझ्न आग्रह गर्दै 'चम्चा धेरै हुँदा भाँडा रित्तिन्छ' भने।

२७ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश सभापति अम्मरबहादुर पुनले पार्टी विधिसम्मत चलाउन पनि विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य भएको बताएका छन् ।

आइतबार विशेष महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले विधि र पद्दतिअनुसार पार्टीलाई सञ्चालन गर्नका लागि अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको बताएका हुन् ।

उनले सबै नेताको व्यवस्थापन, एकै व्यक्तितले पटकपटक लाभ लिँदै आएको पद्दति भत्काउन र आम निर्वाचनमा कांग्रसीले रुखबाहेक अन्यत्र भोट हाल्न नपर्ने व्यवस्था बसाल्न पनि विशेष महाधिवेशन महत्वपूर्ण भएको बताए ।

त्यस्तै उनले सभापति देउवालाई निकट रहेका नेताहरूको सल्लाह गलत भएको बुझ्न पनि आग्रह गरे ।

‘चम्चा धेरै भए । चम्चा धेरै हुँदा भाँडा रित्तिन्छ । सभापतिलाई ८-१० वटा चम्चाको कुरा नसुन्न आग्रह गर्छ,’ उनले भने, ‘उनीहरूको कुरा सुन्दा सुन्दा आफ्नो बुद्धिले पनि काम गर्दैन । उहाँले आफ्नोभन्दा धेरै उनीहरूको कुरा धेरै सुन्नुभयो ।’

नेपाली कांग्रेस
