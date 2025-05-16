विरुवामा पानी हालेर गगन-विश्वले गरे विशेष महाधिवेशन उद्घाटन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले दोस्रो विशेष महाधिवेशन उद्घाटन गरेका छन्।
- उनीहरूले दीप प्रज्ज्वलन र विरुवामा पानी हालेर महाधिवेशनको औपचारिक सुरुवात गरेका हुन्।
२७ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशन उद्घाटन गरेका छन् । थापा र शर्माले दीप प्रज्ज्वलनसँगै विरुवामा पानी हालेर दोस्रो विशेष महाधिवेशनको उद्घाटन गरेका हुन् । उद्घाटन समारोह कांग्रेस काठमाडौँका सभापति सबुजकृष्ण बानियाँको सभापतित्वमा भइरहेको छ ।
पार्टीका ५४ प्रतिशत बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले विधानको धारा १७(२)अनुसार विशेष महाधिवेशन माग गरेका थिए । तर, पार्टी संस्थापन समूहले त्यसलाई विधानसम्मत नभएको भन्दै टारिरहेको बेलामा महामन्त्रीद्वयले आह्वान गरेका हुन् ।
सोहीअनुसार विशेषको पक्षमा लागेका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू काठमाडौँ आएका छन् ।
कांग्रेस महाधिवेशन विवाद
