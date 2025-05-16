+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

विधान कार्यान्वयनका लागि लागिरहेको छु : शेखर कोइराला (भिडियो)

उनले आफ्नो व्यक्तिगत महत्वकांक्षा केही नभएको पनि बताएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २७ गते १३:१८

२७ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले पार्टी विभाजन नहोस् भन्नेमा आफू सतर्क रहेको बताएका छन् । विशेष महाधिवेनशन सुरु हुनै लाग्दा एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले देश निर्वाचनको संघारमा रहेको र संविधानसमेत जोगाउनुपर्ने काम कांग्रेसीको काँधमा आएको भन्दै पार्टी एकतामा ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन् ।

‘आज देश निर्वाचनको संघारमा छ । केही महिनामात्रै भएको छ । निर्वाचनिच सरकारको ठाउँमा अनिर्वाचित सुशीला कार्कीको सरकार छ । संविधान क्षतिविक्षत अवस्थामा छ । ८ दशकअघि नेताहरूले लोकतान्त्रिक आन्दोलन सुरु गर्नु भएको थियो । निरंकुशसँग लड्दै लोकतन्त्रको सत्यलाई स्थापित गर्न सफल भयो,’ उनले भनेका छन् , ‘हामी संविधान भावी निर्वाचनमार्फत बचाउने प्रयासमा छौँ । जेनजी आन्दोलनपछि सविधानहीनताको अवस्थालाई यतिचाँडो कसरी बिर्सिन सक्छौँ र ?’

जेनजी आन्दोलनमार्फत नेपालका राजनीतिक दलको विफलताको प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ । कांग्रेसमा पनि यहीकारणले संगठित गतिविधि बढेको भन्दै उनले विशेष महाधिवेशनतर्फ संकेत गरे।

‘राजनीनितक नेतृत्वमा प्रश्न यठ्यो । कांग्रेसमा संगठिन गतिविधिहरू अघि बढ्यो ।  कसैप्रति पार्टीमा निषेधको कुरा थिएन । मैले अभियाननै चलाएँ । म सँगै कांग्रेस विधि र प्रक्रियामा संघर्षरत थिएँ,’ उनले भने, ‘मेरो लड्ने शैली शान्त र मधुरो थियो । मेरो शैलीसँग साथीहरू असहमत भएको म बुझ्थेँ । तर पनि अधैर्य भएर अघि बढिनँ ।’

उनले आफ्नो व्यक्तिगत महत्वकांक्षा केही नभएको पनि बताएका छन् । ‘मेरो निजी महत्वकांक्षी केही छैन । मन्त्री महामन्त्री हुने अवसर आए मैले रुची देखाइन । मलाई पार्टी सभापित र प्रधानमन्त्री बन्ने लोभ्याउँदैन । मैले मेरो परिवारबाट पाएको जीवन दर्शन यही हो । म शान्त आवाज उठाइरहने छु,’ उनले भने, ‘मैले सभापति देउवाको कार्यशैलीप्रति लड्नुपरेको थियो अर्कोतर्फ युवाहरूको कुरा पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो ।’

उनले पार्टीको कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा लिखितरुपमै विशेष महाधिवेशनबारे धारणा राखेको पनि बताए । ‘म विभाजन नहोस् भन्नेमा सतर्क थिएँ । मलाई यो पनि थाहा थियो – अपमान सहनुपर्छ । बीपीको मेलमिलाप कानुनको पन्नाबाट निस्केको थिएन । बीपीको अन्तर्आत्मा र नेपालीजनको आवाज थियो । म योबाट विचलिन हुन्न’ उनले भने ।

उनले सबै कांग्रेस मिलेर महाधिवेशनमा जान सकिँदैन भनेर प्रश्न पनि गरेका छन् । ‘के हामी सबै कांग्रेसजन मिलेर एकागर गरेर महाधिवेशन गरेर जान सक्दैनौँ ? अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि हामी एक भएको हेर्न नचाहेका होलान् ?,’ उनले भनेका छन्, ‘महाधिवेशन प्रतिनिधि धरोहर हुनुहुन्छ । पार्टीको विधान कार्यान्वयनको लागि भन्दै काठमाडौँमा आउनु भएको छ । निकासका लागि म निरन्तर लागिरहेको छ लागिरहन्छु ।’

कांग्रेस महाधिवेशन विवाद
विधिको सान्दर्भिकता स्थापित गर्न महाधिवेशन प्रतिनिधि काठमाडौं आए

विधिको सान्दर्भिकता स्थापित गर्न महाधिवेशन प्रतिनिधि काठमाडौं आए
गगन-विश्वको निर्णायक दायित्व

गगन-विश्वको निर्णायक दायित्व
विधान कार्यान्वयनका लागि लागिरहेको छु : शेखर कोइराला (भिडियो)

विधान कार्यान्वयनका लागि लागिरहेको छु : शेखर कोइराला (भिडियो)
विशेष महाधिवेशनमा प्रतिनिधि : अघि बढ गगन-विश्व हामी आइसक्यौँ

विशेष महाधिवेशनमा प्रतिनिधि : अघि बढ गगन-विश्व हामी आइसक्यौँ
विशेष महाधिवेशनका लागि र्‍याली सुरु, नेतृत्व परिवर्तनको माग (तस्वीरहरू)

विशेष महाधिवेशनका लागि र्‍याली सुरु, नेतृत्व परिवर्तनको माग (तस्वीरहरू)
‘सभापति हटाउने प्रस्ताव आउनसक्छ, बहुसंख्यक प्रतिनिधि भन्दैछन्-नो मोर शेरबहादुर’

‘सभापति हटाउने प्रस्ताव आउनसक्छ, बहुसंख्यक प्रतिनिधि भन्दैछन्-नो मोर शेरबहादुर’
जनसम्पर्क समितिका सभापतिहरूले भने- कांग्रेस संकटमा छ संयमता अपनाऔं

जनसम्पर्क समितिका सभापतिहरूले भने- कांग्रेस संकटमा छ संयमता अपनाऔं
देउवा समूहका केन्द्रीय सदस्य वाग्ले खुले विशेषको पक्षमा

देउवा समूहका केन्द्रीय सदस्य वाग्ले खुले विशेषको पक्षमा
कांग्रेस विशेष महाधिवेशन बन्दसत्रको अध्यक्षता जेष्ठ सदस्यले गर्ने

कांग्रेस विशेष महाधिवेशन बन्दसत्रको अध्यक्षता जेष्ठ सदस्यले गर्ने
कांग्रेसका ५ प्रदेश सभापति र ४७ जिल्ला सभापतिहरू विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा

कांग्रेसका ५ प्रदेश सभापति र ४७ जिल्ला सभापतिहरू विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा
विशेषको निम्तो देउवाको सचिवालयले गर्‍यो अस्वीकार

विशेषको निम्तो देउवाको सचिवालयले गर्‍यो अस्वीकार
रौतहट-१ बाट १७ महाधिवेशन प्रतिनिधि विशेषको पक्षमा

रौतहट-१ बाट १७ महाधिवेशन प्रतिनिधि विशेषको पक्षमा
शेखर कोइराला
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

विधिको सान्दर्भिकता स्थापित गर्न महाधिवेशन प्रतिनिधि काठमाडौं आए

विधिको सान्दर्भिकता स्थापित गर्न महाधिवेशन प्रतिनिधि काठमाडौं आए
डा. शेखर कोइराला कोशीमा सत्तापक्ष !

डा. शेखर कोइराला कोशीमा सत्तापक्ष !
माघ ६ पछि कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन बोलाऔं : शेखर कोइराला

माघ ६ पछि कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन बोलाऔं : शेखर कोइराला
संस्थापन पक्षका २५ केन्द्रीय सदस्य र शेखर कोइरालाबीच छलफल

संस्थापन पक्षका २५ केन्द्रीय सदस्य र शेखर कोइरालाबीच छलफल
शेखर कोइरालाको द्विविधा

शेखर कोइरालाको द्विविधा
विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका आफूनिकटसँग शेखरको छलफल

विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका आफूनिकटसँग शेखरको छलफल

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

10 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories
कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories
मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित