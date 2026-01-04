२६ पुस, काठमाडौं । भोलिदेखि सुरु हुने नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनका लागि त्यस पक्षका नेताहरू अहिले शीर्ष नेतृत्वलाई निमन्त्रणा पत्र बुझाउन व्यस्त छ ।
यहीक्रममा नेता रामपल्टन साह सभापति शेरबहादुर देउवालाई पत्र बुझाउन उनको निवास महाराजगञ्ज पुगेका थिए ।
निवासको कम्पाउन्डमा प्रवेश पाएका उनलाई करिब आधा घण्टा कुर्न लगाएर देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवा आए ।
भानुले आफूलाई के कामका लागि आएको भनेर सोधेको साहले बताए । त्यसपछि आफूले विशेष महाधिवेशनको पत्र दिन आएको जानकारी गराएको अनलाइनखबरसँग बताए ।
‘मैल विशेष महाधिवेशनको पत्र बुझाउन आएको भनेर जानकारी गराएपछि भानुले तपाईंलाई लाज लाग्दैन भन्दै पत्र मेरै गोजीमा हालेर बाहिर निस्कन भन्नुभयो,’ उनले भने, ‘उहाँले निस्किहाल । निस्किहाल भनेर हामीलाई भन्नुभयो ।’
साहले पार्टीका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासहित अन्य शीर्ष नेताहरू पनि देउवा निवासमै रहेको र पत्र पनि त्यहीँ दिएको बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4