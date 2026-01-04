+
देउवा समूहका केन्द्रीय सदस्य वाग्ले खुले विशेषको पक्षमा

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा समूहका केन्द्रीय सदस्य ध्रुव वाग्ले (तनहुँ) पार्टीको विशेष महाधिवेशनको पक्षमा खुलेका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २६ गते १८:१५
सभापति देउवा र वाग्ले

२६ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा समूहका केन्द्रीय सदस्य ध्रुव वाग्ले (तनहुँ) पार्टीको विशेष महाधिवेशनको पक्षमा खुलेका छन् । अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै वाग्लेले विधिसम्मत ढंगले डाकिएको विशेष महाधिवेशनलाई केन्द्रीय समितिले अवैधानिक भन्न नपाउने बताए ।

त्यस्तै उनले जेनजी आन्दोलनको क्रममा आन्दोलनकारीको आक्रमणमा परेर घाइते भएका देउवा थप उपचारका लागि सिंगापुर जाँदा कार्यवाहक दिएर गए पनि फर्केपछि पुन: सम्पूर्ण शक्ति आफैँले लिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

‘विशेष महाधिवेशन विधिसम्मत ढंगले डाकिएको हो। विधिसम्मत डाक्दा विधानको अपव्याख्या हो भन्ने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई हुँदैन ।  शेरबहादुर देउवा जेनजी आन्दोलनपछि कार्यवाहक दिएर सिंगापुर जाँदा उहाँको उचाइ बढेको थयो । फर्केपछि सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा राखेर कांग्रेस चलाउन खोज्दै हुनुहुन्छ यो पार्टी हितमा छैन,’ उनले भने, ‘पहिले गिरिजाबाबुले डाकेको विभाजनलाई कृष्णभट्टराईले रोक्नु भएको थियो । अहिले त्यस्तै काम देउवाले गर्नुपर्छ । भेलामा आएर सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’

आगामी निर्वाचनमा पार्टी नयाँ नेतृत्वका साथ अघि बढ्नुपर्ने पनि बताए । ‘अब विशेष महाधिवेशनको भेलाले केही कुरा गर्ला । कांग्रेस चुनावमा जाँदा न्यु फेस, न्यु म्यासेज । नत्र कांग्रेसले जनमत सिर्जना गर्न सक्दैन’ उनले भने ।

