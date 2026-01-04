२ घण्टादेखि शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइरालासहितको छलफल जारी

२६ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता डा शेखर कोइरालासहित नेताहरूको छलफल जारी छ ।
कोइरालाको सचिवालयका अनुसार पार्टीलाई एकढिक्का कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे नेताहरूबीच छलफल जारी छ ।
छलफलमा कोइराला, देउवासँगै सहमहामन्त्री जीवन परियार र डा मिनेन्द्र रिजाल पनि सहभागी छन् ।
देउवालाई भेट्न कोइरालासहितका नेता साढे १ बजे महाराजगञ्ज पुगेका थिए ।
यसअघि आजै बिहान पनि कोइराला देउवालाई भेट्न पुगेका थिए । ‘बिहान सभापतिलाई भेट्न आएका थियौँ । एकछिनमात्रै छलफल भयो । त्यतिबेला सभापति राष्ट्रपतिज्यूलाई भेट्न जाने भनेर निस्किनुभयो,’ नेता कोइरालाका स्वकीय सचिव दिनेश थपलियाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘नेताहरू फेरि साढे १ बजे आउनु भयो । छलफल अहिले जारी छ ।’
पार्टीका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहितले विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेसँगै देउवासहितका नेताहरू त्यसलाई रोक्न लागिपरेका छन् । शेखर भने दुई पक्षलाई मिलाउने भन्दै छलफल गरिरहेका छन् ।
विशेष महाधिवेशन भोलि दिउँसो १ बजे भृकुटीमण्डपमा सुरु हुँदैछ ।
