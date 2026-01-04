+
रौतहट-१ बाट १७ महाधिवेशन प्रतिनिधि विशेषको पक्षमा

नेपाली कांग्रेस रौतहट क्षेत्र नम्बर १ बाट १७ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू पार्टीको विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुने भएका छन् ।

२०८२ पुष २६ गते १५:३०

२६ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस रौतहट क्षेत्र नम्बर १ बाट १७ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू पार्टीको विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुने भएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस रौतहट जिल्ला उपसभापति धिरेन्द्रकुमार सिंहका अनुसार जिल्लाबाट करिब ६० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुनेछन्।

यो मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवको क्षेत्र पनि हो ।

