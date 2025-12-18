+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अधिवेशनले पार्टीलाई फुटमा लैजाँदैन : प्रदीप पौडेल

नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले विशेष महाधिवेशनले पार्टीलाई फुटमा लैजाने कुनै सम्भावना नरहेको बताएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २५ गते १७:३८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले विशेष महाधिवेशनले पार्टी फुट्ने कुनै सम्भावना नरहेको बताएका छन्।
  • पौडेलले महाधिवेशन प्रतिनिधि आफैं जिम्मेवार र पार्टी एकता चाहने नेता भएको उल्लेख गर्नुभयो।
  • उनले विशेष महाधिवेशनलाई नेतृत्व र नीति परिवर्तनका लागि आवश्यक र वैधानिक प्रक्रिया भएको बताउनुभयो।

२५ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले विशेष महाधिवेशनले पार्टीलाई फुटमा लैजाने कुनै सम्भावना नरहेको बताएका छन् ।

विशेष महाधिवेशनले पार्टी फुटतर्फ जाने चौतर्फी संशयकाबीच उनले कांग्रेस विभाजन नहुने प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

‘महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरू आफैं नेपाली कांग्रेसको नेता हुनुहुन्छ । उहाँहरू आफैं जिम्मेवार हुनुहुन्छ । उहाँहरू पार्टी एकता चाहनुहुन्छ,’ नेता पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पार्टीलाई मजबुत र बलियो बनाउन चाहनुहुन्छ । पार्टीको भविष्य सुदृढ गराउन हुनुहुन्छ । जिम्मेवार व्यक्तिहरूको अधिवेशनले पार्टीलाई फुटमा लैजाने कुनै सम्भावना छैन ।’

विशेष महाधिवेशनलाई पार्टीको हितसँगै नेतृत्व र नीति परिवर्तनका निम्ति व्यवस्थित ढंगबाट अगाडि लैजान जरूरी रहेको आवश्यकता औैंल्याए ।

‘पार्टीभित्र बृहत एकता कायम गर्ने, नीतिगत र नेतृत्वगत पक्षबाट पार्टीलाई परिवर्तनको अनुभूति गराएर आगामी निर्वाचनमा पार्टीले आम नागरिकको विश्वास प्राप्त गर्ने सन्देश दिने गरी विशेष महाधिवेशन सम्पन्न हुने पूर्वमन्त्री पौडेलको विश्वास छ ।

विशेष महाधिवेशन वैधानिक व्यवस्था भएको जिकिर गर्दै पौडेलले विधानको व्यवस्थालाई कांग्रेसको कुनै पनि तहले अवज्ञा गर्न नसक्ने बताए ।

‘केन्द्रीय कार्यसमितिलाई विधानले निर्देशित गर्ने हो । केन्द्रीय कार्यसमितिले विधानलाई निर्देशित गर्ने होइन,’ उनले भने ।

वैधानिक ढंगबाट आयोजना भएको विशेष महाधिवेशनमा देशभरिबाट प्रतिनिधिहरूको उत्साहजनक सहभागिता हुने संकेत देखिएको उनको भनाइ छ ।

‘हस्ताक्षर गरेर विशेष महाधिवेशनको माग गर्नु भएका साथीहरू र त्यतिबेला हस्ताक्षर नगरेका तर विशेष महाधिवेशनको आवश्यकता देख्ने साथीहरू सबै विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुने गरी आउनु भएको स्थिति छ,’ पौडेलले भने ।

कांग्रेस महाधिवेशन विवाद
अधिवेशनले पार्टीलाई फुटमा लैजाँदैन : प्रदीप पौडेल

अधिवेशनले पार्टीलाई फुटमा लैजाँदैन : प्रदीप पौडेल
विशेष महाधिवेशनको नाममा हुने गतिविधमा सहभागी नहुन मधेशका ८ जिल्ला सभापतिको आग्रह

विशेष महाधिवेशनको नाममा हुने गतिविधमा सहभागी नहुन मधेशका ८ जिल्ला सभापतिको आग्रह
महानगरसहित काठमाडौंका ७ क्षेत्रीय सभापति विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा

महानगरसहित काठमाडौंका ७ क्षेत्रीय सभापति विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा
कर्णालीका ९ जिल्ला सभापति विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा

कर्णालीका ९ जिल्ला सभापति विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा
नेपाली कांग्रेसको १० प्रतिशत सदस्यले कुनै पनि निर्णय पुनरावलोकन गर्न सक्छन् : महेश आचार्य

नेपाली कांग्रेसको १० प्रतिशत सदस्यले कुनै पनि निर्णय पुनरावलोकन गर्न सक्छन् : महेश आचार्य
विशेष पक्षले देउवासहित पदाधिकारीलाई आज पठाउँदैछ निम्तो

विशेष पक्षले देउवासहित पदाधिकारीलाई आज पठाउँदैछ निम्तो
विधानको सहाराले मात्रै होइन संवादबाट समाधान खोजौँ : मीन विश्वकर्मा

विधानको सहाराले मात्रै होइन संवादबाट समाधान खोजौँ : मीन विश्वकर्मा
कांग्रेसका १७ भ्रातृ संगठनको माग : नियमित महाधिवेशन र चुनाव केन्द्रित होऔं

कांग्रेसका १७ भ्रातृ संगठनको माग : नियमित महाधिवेशन र चुनाव केन्द्रित होऔं
नेविसंघका नेताहरूलाई देउवाले भने : म मिलाउँदैछु, पार्टी फुट्दैन्

नेविसंघका नेताहरूलाई देउवाले भने : म मिलाउँदैछु, पार्टी फुट्दैन्
देउवाले पार्टी विभाजन गर्दाको त्यो क्षण

देउवाले पार्टी विभाजन गर्दाको त्यो क्षण
कांग्रेस काठमाडौँका सभापतिले दिए विशेष महाधिवेशन सफलताको शुभकामना

कांग्रेस काठमाडौँका सभापतिले दिए विशेष महाधिवेशन सफलताको शुभकामना
पूर्णबहादुरमार्फत देउवालाई गगनले पठाए विशेष महाधिवेशनको सन्देश

पूर्णबहादुरमार्फत देउवालाई गगनले पठाए विशेष महाधिवेशनको सन्देश
प्रदीप पौडेल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘विशेष महाधिवेशनले पार्टी फुटाउने होइन, विधि स्थापित गर्छ’

‘विशेष महाधिवेशनले पार्टी फुटाउने होइन, विधि स्थापित गर्छ’
१५औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीको उम्मेदवार हुन्छु : प्रदीप पौडेल

१५औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीको उम्मेदवार हुन्छु : प्रदीप पौडेल
महामन्त्रीमै चुनाव लड्ने प्रदीप पौडेलको घोषणा

महामन्त्रीमै चुनाव लड्ने प्रदीप पौडेलको घोषणा
प्रदीप पौडेल भन्छन्- महाधिवेशन विना निर्वाचनमा गए कांग्रेसको शर्मनाक हार हुन्छ

प्रदीप पौडेल भन्छन्- महाधिवेशन विना निर्वाचनमा गए कांग्रेसको शर्मनाक हार हुन्छ
प्रदेश सरकारमा तीन मन्त्री भए पुग्छ : प्रदीप पौडेल

प्रदेश सरकारमा तीन मन्त्री भए पुग्छ : प्रदीप पौडेल
महाधिवेशन सफल पार्न युद्धस्तरमा जुटौं : प्रदीप पौडेल

महाधिवेशन सफल पार्न युद्धस्तरमा जुटौं : प्रदीप पौडेल

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories
कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories
मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित