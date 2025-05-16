+
भेनेजुएलाकी विपक्षी नेता मचाडोसँग ट्रम्पले अर्को हप्ता भेट्ने

२०८२ पुष २५ गते १६:४९

  • अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अर्को हप्ता वासिङ्टनमा भेनेजुएलाकी विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडोसँग भेटवार्ता हुने घोषणा गरेका छन्।
  • ट्रम्प र मचाडोबीचको पहिलो भेट अमेरिकी सेनाले भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरो र उनकी श्रीमतीलाई पक्राउ गरेको एक हप्ता पछि हुन लागेको हो।
  • ट्रम्पले मचाडोलाई देशको नेतृत्व गर्ने सामथ्र्य नभएको बताउँदै अमेरिकाले भेनेजुएलालाई वर्षौँसम्म नियन्त्रण गर्न सक्ने सुझाव दिएका छन्।

२५ पुस, वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भेनेजुएलाकी विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडोसँग अर्को हप्ता वासिङ्टनमा भेटवार्ता हुने घोषणा गरेका छन् ।

मचाडो भेटवार्ताका लागि अर्को हप्ता वासिङ्टन आउने राष्ट्रपति ट्रम्पले फक्स न्यूजसँगको अन्तर्वार्तामा बताइएको जनाइएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति र मचाडो‍बीचको यो पहिलो भेट अमेरिकी सेनाले भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरो र उनकी श्रीमतीलाई पक्राउ गरी न्युयोर्कमा लागु–औषध र हतियारको अभियोगमा मुद्दाको सामना गर्न लगेको एक हप्ता पछि हुन लागेको हो ।

गत हप्ता ट्रम्पले मचाडोलाई भेनेजुएलामा देशको नेतृत्व गर्ने सामथ्र्ये नभएको उल्लेख गर्दै अमेरिकाले भेनेजुएलालाई वर्षौँसम्म नियन्त्रण गर्न सक्ने सुझाव दिएको जनाइएको छ ।

उहाँले फक्स न्यूजलाई दक्षिण अमेरिकी देश भेनेजुएला हाल अन्तरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेजको नेतृत्वमा, नयाँ चुनाव गर्ने स्थितिमा नभएको बताएका छन् ।

मचाडोले आफ्नो नोबेल पुरस्कार ट्रम्पसँग बाँड्न प्रस्ताव गरेको बताउदै ट्रम्पले यो आफ्नो लािग सबै भन्दा ठूलो सम्मान हुने उल्लेख गरेका छन् ।

अमेरिका भेनेजुएला मारिया कोरिना मचाडो
प्रतिक्रिया

