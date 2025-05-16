+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कांग्रेसका १७ भ्रातृ संगठनको माग : नियमित महाधिवेशन र चुनाव केन्द्रित होऔं

नेपाली कांग्रेसको विशेष आग्रह गर्दै विभिन्न १७ भ्रातृ संगठनले संयुक्त अपिल गरेका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २५ गते १४:५५

२५ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष आग्रह गर्दै विभिन्न १७ भ्रातृ संगठनले संयुक्त अपिल गरेका छन् ।

५४ प्रतिशत बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर विशेष महाधिवेशन माग गरेपछि महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले आह्वान गरेपछि पार्टीका १७ भ्रातृ संगठनले नियमित महाधिवेशन र फागुनको चुनावका लागि पार्टी एक ढिक्का भएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका हुन् ।

‘हालको अवस्थामा देश र जनतालाई संकट मुक्त गर्न एक ढिक्का भएर अघि बढ्न सबैमा आव्हान गर्दछौँ,’ उनीहरूले भनेका छन्, ‘नेपाली कांग्रेसका सभापति पदाधिकारीहरू तथा सम्पूर्ण केन्द्रीय समितिको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं। नियमित महाधिवेशन को मिति वैशाख २८ गते देखि ३१ सम्मका लागि तोकिसकेको र फागुन २१ गते आमनिर्वाचन समेत सम्पन्न हुन गइरहेको परिप्रेक्षकमा पार्टी एक ढिक्का भई बढ्नुको कुनै विकल्प छैन ।’

कांग्रेस महाधिवेशन विवाद
कांग्रेसका १७ भ्रातृ संगठनको माग : नियमित महाधिवेशन र चुनाव केन्द्रित होऔं

कांग्रेसका १७ भ्रातृ संगठनको माग : नियमित महाधिवेशन र चुनाव केन्द्रित होऔं
नेविसंघका नेताहरूलाई देउवाले भने : म मिलाउँदैछु, पार्टी फुट्दैन्

नेविसंघका नेताहरूलाई देउवाले भने : म मिलाउँदैछु, पार्टी फुट्दैन्
देउवाले पार्टी विभाजन गर्दाको त्यो क्षण

देउवाले पार्टी विभाजन गर्दाको त्यो क्षण
कांग्रेस काठमाडौँका सभापतिले दिए विशेष महाधिवेशन सफलताको शुभकामना

कांग्रेस काठमाडौँका सभापतिले दिए विशेष महाधिवेशन सफलताको शुभकामना
पूर्णबहादुरमार्फत देउवालाई गगनले पठाए विशेष महाधिवेशनको सन्देश

पूर्णबहादुरमार्फत देउवालाई गगनले पठाए विशेष महाधिवेशनको सन्देश
विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुन अर्घाखाँची कांग्रेसको अपिल

विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुन अर्घाखाँची कांग्रेसको अपिल
कांग्रेस विशेष महाधिवेशनका लागि होटलका १५ सय कोठा बुक

कांग्रेस विशेष महाधिवेशनका लागि होटलका १५ सय कोठा बुक
कांग्रेस विशेष पक्षलाई आयोगको जवाफ : कुनै पार्टीको आन्तरिक झगडामा प्रवेश गर्दैनौं

कांग्रेस विशेष पक्षलाई आयोगको जवाफ : कुनै पार्टीको आन्तरिक झगडामा प्रवेश गर्दैनौं
विशेष महाधिवेशनको पक्षमा काभ्रे कांग्रेस, सहभागिताका लागि प्रतिनिधिलाई अनुरोध

विशेष महाधिवेशनको पक्षमा काभ्रे कांग्रेस, सहभागिताका लागि प्रतिनिधिलाई अनुरोध
कांग्रेस विशेष महाधिवेशनको तयारी, भृकुटीमण्डपमा मञ्च निर्माण

कांग्रेस विशेष महाधिवेशनको तयारी, भृकुटीमण्डपमा मञ्च निर्माण
विशेष महाधिवेशनमा उपस्थित हुन ललितपुर कांग्रेसको अनुरोध

विशेष महाधिवेशनमा उपस्थित हुन ललितपुर कांग्रेसको अनुरोध
नेतृत्व नछानी टुंगिन सक्छ कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन

नेतृत्व नछानी टुंगिन सक्छ कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन
कांग्रेस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कांग्रेस संस्थापन समूहले भन्यो : विशेषको नाममा पार्टी विभाजन हुन लाग्यो, रोक्न खोज्दै छौं

कांग्रेस संस्थापन समूहले भन्यो : विशेषको नाममा पार्टी विभाजन हुन लाग्यो, रोक्न खोज्दै छौं
पार्टीको हरेक संरचनामा ४० वर्षमुनिका युवालाई ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउन माग

पार्टीको हरेक संरचनामा ४० वर्षमुनिका युवालाई ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउन माग
कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य छ : रक्षा बम

कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य छ : रक्षा बम
कांग्रेस महाधिवेशन वैशाख २८-३१ गते गर्ने प्रस्ताव पारित

कांग्रेस महाधिवेशन वैशाख २८-३१ गते गर्ने प्रस्ताव पारित
कांग्रेस केन्द्रीय समितिको म्याद थप्ने प्रस्ताव

कांग्रेस केन्द्रीय समितिको म्याद थप्ने प्रस्ताव
पुसभित्रै विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्यौँ : गगन थापा

पुसभित्रै विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्यौँ : गगन थापा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories
कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories
मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित