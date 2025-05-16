कांग्रेस केन्द्रीय समितिको म्याद थप्ने प्रस्ताव

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले केन्द्रीय समितिको म्याद जेठ मसान्तसम्म थप्ने प्रस्ताव गरेको छ।
- सभापति शेरबहादुर देउवाले सानेपामा जारी समितिमा म्याद थप प्रस्ताव गरेका हुन्।
- पहिले दुई महिना थपेर माघ मसान्तसम्म म्याद बढाइएको थियो।
१८ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको वर्तमान केन्द्रीय समितिको म्याद थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सानेपामा जारी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा सभापति शेरबहादुर देउवासहित केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद जेठ मसान्तसम्म थप्ने प्रस्ताव गरिएको हो । यसअघि दुई महिना थपेर माघ मसान्तसम्म बढाइएको थियो ।
कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचन कार्यसमितिको कार्यकाल यही मंसिरमा सकिनुअघि माघसम्म म्याद थप भएको थियो । आजको बैठकमा महाधिवेशन वैशाख २८-३१ गतेसम्म गर्ने प्रस्ताव कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले गरेका छन् ।
कांग्रेसको नियमित महाधिवेशन तालिका यही पुस २६-२८ गते हुने निर्णय मंसिर १५ गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकले गरेको थियो । तर उक्त निर्णयसहितको तालिका सबै प्रभावित भइसकेको छ । कांग्रेसमा अहिले पुसभित्रै विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने माग पनि उठेको छ । महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशन बाध्यकारी भइसकेको बताएका छन् ।
