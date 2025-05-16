+
+
मागकर्ताले नै विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्छौं : मधु आचार्य

नेपाली कांग्रेसका विशेष महाधिवेशनका मागकर्ताले नै विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्ने उक्त पक्षले जानकारी गराएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १४ गते १२:१६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका विशेष महाधिवेशनका मागकर्ताले नियमित महाधिवेशन नहुँदा अब विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्ने बताएका छन्।
  • केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्यले विशेष महाधिवेशनका लागि २४८८ प्रतिनिधिको हस्ताक्षर बुझाइएको र संख्या बढ्ने दाबी गरेका छन्।
  • विशेष महाधिवेशनको एजेण्डा लिएर मागकर्ताहरू निर्वाचन आयोगमा पनि जाने तयारीमा छन्।

१४ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका विशेष महाधिवेशनका मागकर्ताले नै विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्ने उक्त पक्षले जानकारी गराएको छ ।

विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर अभियानको अगुवाइ गरेका केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्यले तोकिएको समयमा नियमित महाधिवेशन हुने सम्भावना टरेको बताउँदै मागकर्ताले विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्ने बताए ।

नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका कार्यान्वयन नगर्ने नियतले ल्याइएको बताउँदै आचार्यले अनलाइनखबरसँग भने,‘केन्द्रीय समितिले विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्नेछ । केन्द्रीय समितिले पनि बोलाउने देखिदैन । अब मागकर्ताले विशेष महाधिवेशन आव्हान गर्छौ ।’

कांग्रेस पुनर्जागरणका लागि विशेष महाधिवेशन अत्यावश्यक बनेको उनले बताए । विशेष महाधिवेशन मागका लागि प्रस्ताव पेस गरेको पुस २८ गते तीन महिना पुग्दछ । नियमित महाधिवेशन २६ देखि २८ पुसमा हुन नसकेको अवस्था त्यही समय विशेष महाधिवेशन आव्हान गरिने आचार्यले बताए ।

विशेष महाधिवेशनले नै त्यसको लागि कार्यविधि तय गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै केन्द्रीय सदस्य आचार्यले भने,‘पहिलो सेसनबाट आवश्यक कार्यविधि बनाउन सकिन्छ । त्यही कार्यविधि अनुसार विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।’

विशेष महाधिवेशनका लागि २४८८ प्रतिनिधिको हस्ताक्षर बुझाइएको छ । उक्त संख्या थप बढ्ने विशेष महाधिवेशन पक्षधरको दाबी छ ।

विशेष महाधिवेशनको एजेण्डालाई लिएर मागकर्ताहरू निर्वाचन आयोग समक्ष पनि जाने भएका छन् । बहुमत प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर माग अनुसार नयाँ समिति चयन भए/नभएको जानकारी पार्टीबाट माग्नका लागि निर्वाचन आयोगमार्फत जान लागिएको विशेष महाधिवेशन पक्षधरले बताएका छन् ।

कांग्रेस मधु आचार्य विशेष महाधिवेशन
