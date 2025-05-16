+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पूर्णबहादुरले एक महिनासम्म पनि गठन गरेनन् विधान संशोधन मस्यौदा समिति

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको एकमहिना पुग्न लाग्दासमेत कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले विधान मस्यौदा समिति गठन गर्न सकेका छैनन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ९ गते १४:५५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले विधान मस्यौदा समिति गठन गर्न कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई एकमहिना भइसक्दा पनि निर्देशन दिएको छ।
  • कार्यवाहक सभापति खड्काले २४ मंसिरमा क्रियाशील सदस्यता छानविन समिति र २१ मंसिरमा निर्वाचन समिति गठन गरिसकेका छन्।
  • कांग्रेसले पुस २६ देखि २८ गते १५ औं महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ तर विधान मस्यौदा समिति अझै गठन हुन सकेको छैन।

९ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको एकमहिना पुग्न लाग्दासमेत कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले विधान मस्यौदा समिति गठन गर्न सकेका छैनन् ।

विधान संशोधन मस्यौदा समितिले आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरू ठहर गरी त्यसलाई केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेपछि तहगत अधिवेशन सुरु हुन्छ । महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गर्न विधान संशोधन समिति सहित क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिले काम सक्नुपर्छ भने निर्वाचन समितिले पूर्णता पाउनु पर्दछ ।

कार्यवाहक सभापति खड्काले २४ मंसिरमा क्रियाशील सदस्यता छानविन समिति गठन गरेका छन् भने २१ मंसिरमा निर्वाचन समितिलाई पूर्णता दिएका छन् ।१५ मंसिरमा केन्द्रीय समिति बैठकले विधान मस्यौदा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेपनि हालसम्म गठन हुन सकेको छैन ।

विधान मस्यौदा समितिको संयोजक महामन्त्री हुने यसअघि प्रचलन थियो । महामन्त्रीले उक्त पदको जिम्मेवारी नलिने भए मात्रै अन्य व्यक्तिलाई सभापतिले तोक्नसक्ने नेताहरु बताउँछन् । विधान संशोधन मस्यौदा समितिको संयोजक सहित सदस्य तोक्ने अधिकार कार्यवाहक सभापति खड्कालाई छ ।

केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवेशनका लागि आवश्यक समिति गठन अधिकार कार्यवाहक सभापति खड्कालाई दिएको छ । संस्थापन पक्षले नेता कृष्ण सिटौला इच्छाएको सभापति देउवा निकट एक नेताले जानकारी गराएका छन् । उनी भन्छन्, ‘एउटा पक्षले सिटौला हुनुपर्ने भनेको छ । महामन्त्रीबाट नै विधान संशोधन मस्यौदा समितिको संयोजक विगतमा तोक्ने चलन थियो । कार्यवाहक सभापतिले समयमा निर्णय नगरेपछि महाधिवेशनको कार्यतालिका कार्यान्वयन कसरी होला ?’ कार्यसम्पादन समितिका एक सदस्यले भने ।

२४ मंसिरमा कार्यवाहक सभापति खड्काले सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवको संयोजकत्वमा शिवप्रसाद हुमागाईँ, डा. गोविन्दराज पोखरेल, अजय बाबु शिवाकोटी र शान्ति परियार विक सदस्य रहेको क्रियाशील छानविन समिति गठन गरेका थिए । २१ मंसिरमा निर्वाचन समितिलाई पूर्णता दिइएको छ । कार्यवाहक सभापति खड्काले निर्वाचन समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश्वर अधिकारी र अधिवक्ता राजु कटुवाललाई सदस्यमा मनोनीत गरेका थिए । निर्वाचन समितिको संयोजकमा खम्बबहादुर खाती, दुई सदस्य एगराज पोखरेल र तेज रावल यसअघि नै थिए ।

कांग्रेसले यसै महिना (पुस)को २६ देखि २८ गते १५ औं महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका बनाएको छ ।

कांग्रेस पूर्णबहादुर खड्का मस्यौदा समिति
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कांग्रेस-एमालेले संसद् पुनर्स्थापनाको पूरक रिट दर्ता गर्दै, लोसपा पनि जोडिने

कांग्रेस-एमालेले संसद् पुनर्स्थापनाको पूरक रिट दर्ता गर्दै, लोसपा पनि जोडिने
राष्ट्रपतिको सल्लाहकारबाट राजीनामा दिएका थापा राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवारमा सिफारिस

राष्ट्रपतिको सल्लाहकारबाट राजीनामा दिएका थापा राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवारमा सिफारिस
कांग्रेस देश सम्हाल्ने जिम्मेवारीमा रहेको महत्त्वपूर्ण शक्ति हो : महामन्त्री थापा

कांग्रेस देश सम्हाल्ने जिम्मेवारीमा रहेको महत्त्वपूर्ण शक्ति हो : महामन्त्री थापा
कांग्रेसले भोलि केन्द्र, प्रदेश र जिल्लाका सबै कार्यालयहरू बन्द गर्ने

कांग्रेसले भोलि केन्द्र, प्रदेश र जिल्लाका सबै कार्यालयहरू बन्द गर्ने
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसमा ४० प्रतिशत युवा हुनुपर्ने माग

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसमा ४० प्रतिशत युवा हुनुपर्ने माग
डोटीबाट कांग्रेसका प्रदेश सभापतिदेखि स्ववियुका पूर्वसभापतिसम्म सिफारिस

डोटीबाट कांग्रेसका प्रदेश सभापतिदेखि स्ववियुका पूर्वसभापतिसम्म सिफारिस

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

12 Stories
जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

8 Stories
दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

7 Stories
के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

11 Stories
प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित