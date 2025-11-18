+
English edition
डोटीबाट कांग्रेसका प्रदेश सभापतिदेखि स्ववियुका पूर्वसभापतिसम्म सिफारिस

जिल्ला कार्यसमिति सभापति नरेन्द्रबहादुर सिंहले बिहीबार प्रत्यक्षतर्फ १७ जनाको नाम सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यसमिति समक्ष सिफारिस गरेका हुन् ।

अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २५ गते १८:३०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेस डोटीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ १७ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ।
  • जिल्ला कार्यसमिति सभापति नरेन्द्रबहादुर सिंहले ती नाम सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यसमिति समक्ष सिफारिस गरेका हुन्।
  • समानुपातिकतर्फ सात जनाको नाम पनि सिफारिस गरिएको र आकांक्षीहरू बीच सहमति नभएपछि देवनागरीलिपिको वर्णानुक्रम अनुसार सिफारिस गरिएको छ।

२५ मंसिर, काठमाडौं। नेपाली कांग्रेस डोटीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ १७ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ ।

जिल्ला कार्यसमिति सभापति नरेन्द्रबहादुर सिंहले बिहीबार प्रत्यक्षतर्फ १७ जनाको नाम सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यसमिति समक्ष सिफारिस गरेका हुन् ।

प्रत्यक्षतर्फ सिफारिस हुनेमा प्रदेशसभापति बीरबहादुर बलायरदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसका पूर्व सभापति श्यामराज ओझासम्म परेका छन् ।

यस्तै समानुपातिकतर्फ सात जनाको नाम प्रदेश कार्यसमिति समक्ष सिफारिस गरिएको छ । पत्रमा आकांक्षीहरू बीच सहमति जुट्न नसक्दा देवनागरीलिपिको वर्णानुक्रम अनुसार सिफारिस गरिएको उल्लेख छ ।

यी हुन् सिफारिसमा परेका उम्मेदवारका आकांक्षीहरू :

कांग्रेस डोटी स्ववियु
