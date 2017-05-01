+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कांग्रेसले भोलि केन्द्र, प्रदेश र जिल्लाका सबै कार्यालयहरू बन्द गर्ने

पूर्वकेन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्वमन्त्री आमोदप्रसाद उपाध्यायको निधनको शोकमा कांग्रेसले एक दिन कार्यालयहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २९ गते १२:१२
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसले पूर्वमन्त्री आमोदप्रसाद उपाध्यायको निधनको शोकमा पुस १ गते सबै कार्यालयहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।
  • कांग्रेसले २९ मंसिरदेखि २ पुससम्म झण्डा आधा झुकाउने र १३ औं दिन मोरङमा शोक सभा आयोजना गर्ने जनाएको छ।
  • उपाध्यायको निधन क्यान्सर रोगको उपचारका क्रममा ९१ वर्षको उमेरमा भएको थियो र उनले विभिन्न राजनीतिक जिम्मेवारीहरू सम्हालेका थिए।

२९ मंसिर, काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले  भोलि (पुस १ गते) केन्द्र, प्रदेश र जिल्लाका सबै कार्यालयहरू बन्द गर्ने भएको छ।

पूर्वकेन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्वमन्त्री आमोदप्रसाद उपाध्यायको निधनको शोकमा कांग्रेसले एक दिन कार्यालयहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

उपसभापति धनराज गुरूङको सभापतित्वमा सोमबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको आकस्मिक बैठकले उपाध्यायको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

पारित शोक प्रस्तावअनुसार पुस १ गते कार्यालयहरू बन्द गरिने मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार २९ मंसिरदेखि २ पुससम्म (तीन दिन) पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय र जिल्ला कार्यालयहरूमा झण्डा आधा झुकाइने भएको छ ।

उपाध्यायको स्वर्गारोहणको १३ औं दिनसम्म केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला कार्यालयहरूमा शोक पुस्तिका राख्ने र १३ औं दिनमा गृहजिल्ला मोरङमा शोक सभाको आयोजना गर्ने कांग्रेसले निर्णय गरेको छ ।

उपाध्यायको क्यान्सर रोगको उपचारका क्रममा शनिबार साँझ ९१ वर्षको उमेरमा काठमाडौंको ह्याम्स अस्पतालमा निधन भएको थियो ।

२०४८ मा राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित उपाध्याय २३४ मंसिर २०५६ मा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा मोरङ–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा निर्वाचित भएक थिए ।

२०५६ मा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री बनेका उपाध्याय २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि पुनस्र्थापित व्यवस्थापिका संसदका सदस्य थिए ।

उनी २०६४ को संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा मोरङ–१ बाट निर्वाचित भएका थिए ।

उपाध्यायले २०६९ मा पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समितिको संयोजक भएर कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गरेको कांग्रेसले जनाएको छ ।

आमोदप्रसाद उपाध्याय कांग्रेस शोक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

काभ्रेको हिरासतमा रहेका पुरुष झुण्डिएको अवस्थामा मृत फेला

काभ्रेको हिरासतमा रहेका पुरुष झुण्डिएको अवस्थामा मृत फेला
काठमाडौं महानगरले मनायो ३१औं स्थापना दिवस (तस्वीरहरू)

काठमाडौं महानगरले मनायो ३१औं स्थापना दिवस (तस्वीरहरू)
मधेशमा आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदै, पुस ४ गते मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने

मधेशमा आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदै, पुस ४ गते मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने
बैंकहरूले पुसका लागि थप घटाए ब्याजदर

बैंकहरूले पुसका लागि थप घटाए ब्याजदर
‘इन्टरनेसनल नेपाली फिल्म एण्ड अवार्ड्स’ दिल्लीमा फेब्रुअरी १ देखि ३ सम्म

‘इन्टरनेसनल नेपाली फिल्म एण्ड अवार्ड्स’ दिल्लीमा फेब्रुअरी १ देखि ३ सम्म
रुपन्देहीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा २ जनाको मृत्यु

रुपन्देहीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा २ जनाको मृत्यु

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

5 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

9 Stories
गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

13 Stories
यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित