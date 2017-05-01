कांग्रेसले भोलि केन्द्र, प्रदेश र जिल्लाका सबै कार्यालयहरू बन्द गर्ने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसले पूर्वमन्त्री आमोदप्रसाद उपाध्यायको निधनको शोकमा पुस १ गते सबै कार्यालयहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।
- कांग्रेसले २९ मंसिरदेखि २ पुससम्म झण्डा आधा झुकाउने र १३ औं दिन मोरङमा शोक सभा आयोजना गर्ने जनाएको छ।
- उपाध्यायको निधन क्यान्सर रोगको उपचारका क्रममा ९१ वर्षको उमेरमा भएको थियो र उनले विभिन्न राजनीतिक जिम्मेवारीहरू सम्हालेका थिए।
२९ मंसिर, काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले भोलि (पुस १ गते) केन्द्र, प्रदेश र जिल्लाका सबै कार्यालयहरू बन्द गर्ने भएको छ।
पूर्वकेन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्वमन्त्री आमोदप्रसाद उपाध्यायको निधनको शोकमा कांग्रेसले एक दिन कार्यालयहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उपसभापति धनराज गुरूङको सभापतित्वमा सोमबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको आकस्मिक बैठकले उपाध्यायको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
पारित शोक प्रस्तावअनुसार पुस १ गते कार्यालयहरू बन्द गरिने मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार २९ मंसिरदेखि २ पुससम्म (तीन दिन) पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय र जिल्ला कार्यालयहरूमा झण्डा आधा झुकाइने भएको छ ।
उपाध्यायको स्वर्गारोहणको १३ औं दिनसम्म केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला कार्यालयहरूमा शोक पुस्तिका राख्ने र १३ औं दिनमा गृहजिल्ला मोरङमा शोक सभाको आयोजना गर्ने कांग्रेसले निर्णय गरेको छ ।
उपाध्यायको क्यान्सर रोगको उपचारका क्रममा शनिबार साँझ ९१ वर्षको उमेरमा काठमाडौंको ह्याम्स अस्पतालमा निधन भएको थियो ।
२०४८ मा राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित उपाध्याय २३४ मंसिर २०५६ मा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा मोरङ–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा निर्वाचित भएक थिए ।
२०५६ मा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री बनेका उपाध्याय २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि पुनस्र्थापित व्यवस्थापिका संसदका सदस्य थिए ।
उनी २०६४ को संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा मोरङ–१ बाट निर्वाचित भएका थिए ।
उपाध्यायले २०६९ मा पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समितिको संयोजक भएर कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गरेको कांग्रेसले जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4