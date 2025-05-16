कल बाइपासको आरोपमा समातिए युवक

१८ पुस, काठमाडौं । अवैध अन्तराष्ट्रिय कल बाइपास (भीओआईपी) गरेको आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ ।
पक्राउ पर्नेमा झापाको बिर्तामोड घर भइ काठमाडौं धुम्बाराही बस्दै आएका ३० वर्षीय राजन राजवंशी छन् । उनलाई ज्ञानेश्वरबाट पक्राउ गरिएको सीआईबीले बताएको छ । सलिना राईले सञ्चालन गरेको एक कम्पनीमा इन्टरनेट प्रयोग गरी उनले कल बाइपास गरेको आरोप छ ।
उनलाई दुरसञ्चार ऐन अन्तर्गतको कसुरमा कारबाही अघि बढाइने प्रहरीले बताएको छ । कल बाइपास गर्न प्रयोग भएका विभिन्न सामानहरु समेत बरामद भएको प्रहरीले बताएको छ ।
