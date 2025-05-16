मुस्लिम आयोगका पूर्वअध्यक्ष अन्सारीले गरे ‘राष्ट्र निर्माण दल’ घोषणा

१८ पुस, काठमाडौं । मुस्लिम आयोगका पूर्वअध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीको अध्यक्षतामा राष्ट्र निर्माण दल घोषणा गरिएको छ ।
शुक्रबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै पार्टीको औपचारिक घोषणा गरिएको हो ।
पार्टी घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष अन्सारीले राष्ट्र निर्माण दल अन्य राजनीतिक दलभन्दा फरक विचार र उद्देश्यका साथ अघि बढ्ने दाबी गरे ।
पार्टीको मुख्य लक्ष्य जनताको हित र राष्ट्र निर्माणमा केन्द्रित रहने उनको भनाइ छ ।
उनले पार्टी कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ वा फाइदाका लागि गठन नगरिएको स्पष्ट पार्दै सबै भूगोल, जातजाति र समुदायलाई समेटेर समावेशी बनाइएको जिकिर गरे । पार्टीको चुनाव चिह्न पानीको बोतल प्रस्ताव गरिएको छ ।
उनले भने, ‘अन्य पार्टीको तुलनामा यो पार्टीको फरक विचार छ । यो पार्टीको उद्देश्य जनताको हितमा काम गर्ने हो । देशको हितमा काम गर्ने, राष्ट्रको निर्माणका लागि काम गर्ने हो । कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ र व्यक्तिगत फाइदाका लागि पार्टी गठन गरिएको होइन । हामी सबै भूगोल, सबै जातजाति र सबै समुदायलाई समेटेर पार्टीलाई समावेशी बनाएका छौँ । हामी छिमेकी मुलुकहरूसँगको परराष्ट्र सम्बन्धलाई बढीभन्दा बढी मजबुत बनाउँदै उहाँहरूको सहयोगमा मुलुकको विकासमा लाग्नेछौँ । हामीले सबै छिमेकी मलुकहरंसँग मित्रता कायम गर्नेछौँ ।’
उनले छिमेकी मुलुकहरूसँगको परराष्ट्र सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउँदै उनीहरूको सहयोगमा देशको विकासमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
