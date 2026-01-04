+
यसरी तयार हुँदैछ गगन-विश्वले घोषणा गरेको विशेष महाधिवेशन उद्घाटन स्थल (तस्वीरहरू)

विशेष महाधिवेशनका लागि जिल्ला जिल्लाबाट प्रतिनिधि आउने क्रम जारी छ । केही प्रतिनिधि काठमाडौं आइसकेका छन् भने केही आउँदैछन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २६ गते १२:१४

२६ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा हुन लागेको विशेष महाधिवेशनको तयारी तीव्र पारिएको छ ।

महाधिवेशन उद्घाटनस्थल भृकुटीमण्डपमा स्टेज निर्माणलगायतको काम भइरहेको छ । महाधिवेशनको आइतबार उद्घाटन हुनेछ । त्यसअघि विभिन्न ठाउँबाट जुलुस निकाल्ने तयारी गरिएको छ ।

विशेष महाधिवेशनका लागि जिल्ला जिल्लाबाट प्रतिनिधि आउने क्रम जारी छ । केही प्रतिनिधि काठमाडौं आइसकेका छन् भने केही आउँदैछन् ।

महाधिवेशन २८ गतेसम्म चल्नेछ । संस्थापन पक्षले भने यसलाई अस्वीकार गरेको छ ।

तस्वीरहरू : केशव सावद

 

विशेष महाधिवेशन
