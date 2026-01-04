पार्टी बैठकमा ओलीले भने- निर्वाचनको निर्भय वातावरण अझै बनेन

२६ पुस, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा अझै पनि आम निर्वाचनका लागि आवश्यक शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरण नबनेको बताएका छन् ।
एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकार निर्वाचनको मूल मर्मअनुसारको वातावरण निर्माण गर्न असफल भएको आरोप लगाए ।
अध्यक्ष ओलीले लोकतान्त्रिक निर्वाचनबाट आफ्नो पार्टी कहिल्यै पछि नहट्ने स्पष्ट पार्दै फागुन २१ गते प्रस्तावित निर्वाचनका सन्दर्भमा सुरुदेखि नै एमालेको धारणा स्पष्ट रहँदै आएको पनि बताए ।
‘निर्वाचनको आत्मा भनेकै निर्भयताको वातावरण हो, तर सरकारले त्यो वातावरण बनाउन सकेको छैन,’ उनले भने ।
उनका अनुसार भदौ २४ गतेको घटनापछि भगाइएका पाँच हजारभन्दा बढी कैदी अझै बाहिरै रहनु, लुटिएका आधुनिक हतियारमध्ये सात सयभन्दा बढी हतियार र हजारौं राउण्ड गोली बरामद नहुनु गम्भीर विषय हो ।
यसले सुरक्षा चुनौती बढाएको र निर्वाचनका लागि आवश्यक विश्वासको वातावरण खल्बलिएको उनको भनाइ छ ।
ओलीले सुरक्षा निकायको मनोबल कमजोर बनाउने खालका प्रत्यक्ष तथा परोक्ष कारबाही भइरहेको उल्लेख गर्दै भदौ २४ को विध्वंशमा संलग्न तथा पछि पनि अपराधमा लागेकामाथि अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन गर्न बाधा सिर्जना गरिएको आरोप लगाए । ‘यस्तो अवस्थामा सरकारले कसरी भयरहित निर्वाचनको प्रत्याभूति गर्न सक्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।
एमालेले यो विषय सार्वजनिक रूपमा मात्र नभई सरकारका प्रतिनिधिसँगको वार्तामा पनि पटक–पटक उठाउँदै आएको ओलीको भनाइ छ । तर ती प्रयासका बाबजुद पनि अझैसम्म निर्वाचन सुनिश्चित हुने र निर्भय वातावरण बनेको अनुभूति नभएको उनले बताए ।
यद्यपि, ढिलो–चाँडो मुलुक निर्वाचनमा जाने निश्चित रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले पार्टी सधैं तयारी अवस्थामा रहनुपर्नेमा जोड दिए ।
केन्द्रीय कमिटी बैठकले सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिलाई निर्वाचनका लागि सधैं तैनाथ र तम्तयार रहन तथा आवश्यक तयारीलाई तीव्रता दिन आह्वान गरेको उनले जानकारी दिए ।
