एमालेको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठक पुस २७ देखि २९ सम्म

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ४ गते १५:४३

४ पुस, काठमाडौं । नेकपा एमालेको नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठक आगामी पुस २७ देखि २९ गते बस्ने भएको छ ।

काठमाडौंमा आयोजित नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठकमा महासचिव शंकर पोखरेलले यसबारे प्रस्ताव पेश गरेका हुन् ।

उनले बैठक हलमा केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठक पुस २७, २८ र २९ मा काठमाडौं आयोजना गर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् ।

आज बसेको केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक हो । उक्त प्रस्ताव अहिले निर्णयार्थ पेश भइरहेको छ ।

एमाले केन्द्रीय कमिटीमा युवालाई ५ प्रतिशत कोटा
ओलीलाई पायक पर्नेगरी लेखियो एमालेको बहस नोट
जब शंकरलाई योगेशले अध्यक्ष बन्न प्रस्ताव गरे…
तीन मिनेटमा आफ्ना कुरा नसकिएपछि सँगै लिखित पनि बुझाउँदै एमाले नेताहरू
राजीनामा माग्नेहरूलाई पेलेरै बढे ओली
एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक : अध्यक्षको प्रतिवेदनमाथि ५० जनाले धारणा राखे

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

