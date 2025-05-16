रुपन्देहीमा युवकको हत्या आशंका

४ पुस, बुटवल । रुपन्देहीमा १७ वर्षीय युवाको शव फेला परेको छ । बुधबार साँझ ८ बजेदेखि सम्पर्कविहीन कञ्चन गाउँपालिका–३ धौलागिरी चोकका १७ वर्षीय इशान क्षेत्रीको शव घरको डेढ सय मिटरमै रहेको नालीमा फेला परेपछि हत्याको आशंका गरिएको छ ।
तेक्वान्दो खेलाडीसमेत रहेका इशानको एक साताअघि एक युवतीको विषयलाई लिएर साथीहरूबीच विवाद भएको थियो ।
इशानको टाउकोको पछाडि भागमा चोट देखिएको तर शश रहेको ठाउंमा रगत नभएकाले अन्यत्र हत्या गरेर शश नालीमा ल्याएर फालिएको हुन सक्ने आशंका प्रहरीले गरेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका सूचना अधिकारी तथा डीएसपी सुरज कार्कीले शवको पोस्टमार्टमका लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल पठाइएको र रिपोर्ट आएपछि हत्या भए–नभएको भन्न सकिने बताए ।
घटनाको अनुसन्धान भइरहेको र केही व्यक्तिसँग सोधपुछ भए पनि कसैलाई नियन्त्रणमा नलिइएको उनको भनाइ छ ।
आफूले मन पराएको युवतीलाई अरुले हेरेको विषयमा विवाद भएको र युवाको समूह मिलेर आक्रमण गरेको हुनसक्ने आशंका छ ।
