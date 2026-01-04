+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कांग्रेस संस्थापन पक्षले आयोजना गरेका दुवै काउन्टर भेला स्थगित

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २६ गते १५:१८

२६ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशनको काउन्टरमा आयोजना गरेका दुईवटा भेलाहरू स्थगित गरेको छ । वरिष्ठ पत्रकार एवं पूर्वमन्त्री होमनाथ दाहालको निधनमा कांग्रेसले तीन दिन शोक मनाउने भएको छ ।

दाहाल २०५६ को आम निर्वाचनमा ओखलढुंगा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एकबाट नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा निर्वाचित भएका थिए ।

साथै कृषि तथा सहकारी मन्त्रीको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका थिए ।

यसैबीच पार्टी निर्णयलाई सम्मान गर्दै भोलि र पर्सि हुने दुईवटा छुट्टाछुट्टै भेला स्थगित गरिएको केन्द्रीय सदस्य गुरु बरालले भने ।

‘पार्टीले ३ दिन कुनै कार्यक्रम नगर्नू भनेको छ । होमनाथ दाहाल पार्टीको ठूलो नेता हुनुहुन्थ्यो,’ बरालले भने, ‘उहाँको शोकमा कुनै कार्यक्रम नगर्नु भनेको भएर हामीले सबै कार्यक्रम स्थगित गर्‍यौं ।’

पुस २६, २७ र २८ गतेसम्म पार्टीको केन्द्रिय, प्रदेश, जिल्ला कार्यालयहरुमा पार्टीको झण्डा आधा झुकाउने, पुस २७ गते, केन्द्र, प्रदेश र जिल्लाका सबै कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय पार्टीले गरेको छ ।

कार्यवाहक सभापति खड्काकाअनुसार पार्टीले स्वर्गारोहणको १३ दिनसम्म केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला कार्यालयहरुमा शोक पुस्तिका राख्ने, १३ औं दिनमा ओखलढुंगामा शोक सभाको आयोजना गर्ने प्रश्ताव प्रश्तुत गरेका थिए ।

उक्त प्रस्तावलाई केन्द्रीय समितिले सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको थियो । यहीबीचमा कांग्रेस इतर पक्षले भने २७ गते नै विशेष महाधिवेशनको मिति तय गरेको छ ।

यसैबीच संस्थापन पक्षले काउन्टर भेला आयोजना गरेको थियो ।

नेपाली कांग्रेस होमनाथ दाहाल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

७ भाइमध्येका गोपालमानको घोषणा : शेरबहादुर तानाशाह बन्नुभयो, विशेषको पक्षमा लागेँ

७ भाइमध्येका गोपालमानको घोषणा : शेरबहादुर तानाशाह बन्नुभयो, विशेषको पक्षमा लागेँ
पार्टी फुट्न दिँदैनौं : चन्द्र भण्डारी

पार्टी फुट्न दिँदैनौं : चन्द्र भण्डारी
पूर्वमन्त्री दाहालको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्दै सकियो कांग्रेस बैठक

पूर्वमन्त्री दाहालको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्दै सकियो कांग्रेस बैठक
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सहभागी भएनन् गगन-विश्व

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सहभागी भएनन् गगन-विश्व
कांग्रेस विशेष महाधिवेशन पक्षधरको पदयात्रा स्थगित

कांग्रेस विशेष महाधिवेशन पक्षधरको पदयात्रा स्थगित
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको आकस्मिक बैठक बस्दै

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको आकस्मिक बैठक बस्दै

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories
कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories
मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित