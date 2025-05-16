+
सबुज बानियाँको सभापतित्वमा सुरु भयो कांग्रेस विशेष महाधिवेशन

पार्टीका काठमाडौं जिल्ला सभापति सबुजकृष्ण बानियाँको सभापतित्व उद्घाटन समारोह सुरु भएको हो ।

अनलाइनखबर
२०८२ पुष २७ गते १४:०५

  • नेपाली कांग्रसको विशेष महाधिवेशन २७ पुसमा काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको छ।
  • पार्टीका काठमाडौं जिल्ला सभापति सबुजकृष्ण बानियाँले महाधिवेशनको सभापतित्व उद्घाटन समारोहमा गरेका छन्।
  • महामन्त्री गगनकुमार थापा, गोपालमान श्रेष्ठ, तारानाथ रानाभाट, अर्जुननरसिंह केसी, चन्द्र भण्डारी र सुनील शर्मालगायत नेताहरू उद्घाटन समारोहमा सहभागी भएका छन्।

२७ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रसको विशेष महाधिवेशन काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको छ । पार्टीका काठमाडौं जिल्ला सभापति सबुजकृष्ण बानियाँको सभापतित्व उद्घाटन समारोह सुरु भएको हो ।

समारोहमा महामन्त्री गगनकुमार थापा, गोपालमान श्रेष्ठ, तारानाथ रानाभाट, अर्जुननरसिंह केसी, चन्द्र भण्डारी, सुनील शर्मालगायत नेताहरू पनि उद्घान समारोहमा पुगेका छन् ।

सबुज बानियाँको सभापतित्वमा सुरु भयो कांग्रेस विशेष महाधिवेशन

सबुज बानियाँको सभापतित्वमा सुरु भयो कांग्रेस विशेष महाधिवेशन
नेपाली कांग्रेस
शेखरनिकट केदार कार्की पनि विशेष महाधिवेशनको पक्षमा

शेखरनिकट केदार कार्की पनि विशेष महाधिवेशनको पक्षमा
