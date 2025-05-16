भृकुटीमण्डपमा कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन (लाइभ)

२७ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन सुरु हुँदैछ ।
पार्टीभित्र चर्को आन्तरिक विवादकाबीच काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा महाधिवेशन हुन लागेको हो । आज र भोलि हुने महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र केहीबेरमा सुरु हुँदैछ । भोलि बन्दसत्र हुने बताइएको छ ।
शंकरदेव क्याम्पस, ललितपुरको कुपण्डोल लगायत ठाउँबाट र्यालीसहित प्रतिनिधिहरू पुगेका छन् ।
र्यालीमा सहभागी नेता तथा कार्यकर्ताहरूले नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
महाधिवेशन स्थल भृकुटीमण्डपमा हुने उद्घाटन कार्यक्रम अघि कांग्रेसले काठमाडौंको विभिन्न स्थनाबाट र्याली निकाल्न सुरु गरेका छन् । ठाउँठाउँबाट निस्किएको र्याली भृकुटीमण्डतर्फ अघि बढीरहेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4