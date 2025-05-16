विशेष महाधिवेशनमा सभापति र कार्यवाहकको सिट खाली छ: मधु आचार्य

२७ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्यले विशेष महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रको मञ्चमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काका लागि सिट खाली राखिएको बताए ।
उनले दुवै नेताका लागि सिट खाली रहेको बताउँदै उनीहरूलाई पनि सम्बोधन गरे ।
‘यो विशेष महाधिवेशनमा सभापति र कार्यवाहक सभापतिको सिट पनि खाली छ,’ उनले भने । उनले विशेष महाधिवेशन हुँदा पार्टी फुट्छ भन्नेहरूप्रति कटाक्ष गरे ।
‘पार्टी फुट्छ रे, चुनाव प्रभाव पर्छ रे,’ उनले भने, ‘यसले बरु राम्रो सन्देश दिन्छ । यो चुनावको तयारी पनि हो । पुसमा एकताको भाइब्रेसन पनि छ । सभापित र कार्यवाहक सभापतिले यसलाई बुझ्नुहुनेछ भन्नेमा उहाँहरूको सहयोग हुन्छ भनेनेमा विश्वास व्यक्त गर्दछु ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4