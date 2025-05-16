कांग्रेस विशेष महाधिवेशनले गुलजार भृकुटीमण्डप (तस्वीरहरू)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशन भृकुटीमण्डप परिसरमा भव्य रूपमा सुरु भएको छ।
- महाधिवेशनमा सहभागी हुन विभिन्न ६ स्थानबाट जुलुसहरू भृकुटीमण्डप तर्फ बढिरहेका छन्।
- उद्घाटन समारोहपछि भृकुटीमण्डपमै बन्दसत्र र प्रतिनिधिहरूको नाम दर्ता चलिरहेको छ।
२७ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनले भृकुटीमण्डप परिसर गुलजार देखिएको छ ।
दोस्रो विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुन आएका महाधिवेशन प्रतिनिधि, नेता–कार्यकर्ता तथा शुभचिन्तकले महाधिवेशनस्थल भरिभराउ छ ।
विभिन्न ६ स्थानबाट निस्किएको जुलुस भृकुटीमण्डपतर्फ बढिरहेको छ ।
महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रमका लागि तयार पारिएको मञ्च परिसर खचाखच छ । उद्घाटन समारोह सकिएपछि भृकुटीमण्डपमै बन्दसत्रको आयोजना हुनेछ ।
भृकुटीमण्डपमै प्रतिनिधिहरूको नाम दर्ता पनि चलिरहेको छ ।
ललितपुरको कुपण्डोल तथा काठमाडौंका सुन्धारा, रत्नपार्क, पद्मकन्या क्याम्पस, शंकरदेव क्याम्पस र कमलपोखरीबाट जुलुस निस्किएका छन् । पद्मकन्या क्याम्पस, शंकरदेव क्याम्पस, कमलपोखरीबाट गएका जुलुस भृकुटीमण्डप पुगेका छन् ।
