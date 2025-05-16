+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

विशेष महाधिवेशनले निराशालाई आशामा बदल्नुपर्छ: अर्जुननरसिंह केसी

नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले दण्डहीनता अन्त्य गर्न विशेष महाधिवेशनले भूमिका खेल्ने बताएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २७ गते १७:३९

२७ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले दण्डहीनता अन्त्य गर्न विशेष महाधिवेशनले भूमिका खेल्ने बताएका छन् ।

विशेष महाधिवेशनको उद्घाटनसत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले पार्टीभित्रको निराशा चिर्नका लागि विशेष महाधिवेशन महत्त्वपूर्ण भएको बताएका हुन् ।

‘पार्टीभित्र र देशभित्र जुन निराशा छ । त्यसलाई अब आउने कांग्रेसलाई नयाँ नीति र नेतृत्वका साथ आशामा बदल्न विशेष महाधिवेशनले भूमिका खेलोस्,’ उनले भने, ‘। जेनजी आन्दोलनले जुन बाटो देखाएको छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी पूर्णरुपमा विशेष महाधिवेशन सफल रहोस् भन्ने म चाहन्छु ।’

उनले विधिविहीनताको अवस्था अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

‘विधिबिहीनताको अवस्था दण्डविहीनता अन्त्य गरोस भन्न चाहन्छु,’ उनले भने, ‘संसद्, सडक, सार्वजनिक ठाउँमा सार्वजनिक भ्रष्टाचारका छानबिन कांग्रेसकै नेतृत्वमा हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘पाँचसय र हजारको नोट बन्दी गरेर भ्रष्टाचारी नियन्त्रणमा लाग्नुपर्छ ।’

कांग्रेस महाधिवेशन विवाद
विशेष महाधिवेशनले निराशालाई आशामा बदल्नुपर्छ: अर्जुननरसिंह केसी

विशेष महाधिवेशनले निराशालाई आशामा बदल्नुपर्छ: अर्जुननरसिंह केसी
भृकुटीमण्डपमा उत्साही पाका कांग्रेस : अब पार्टी गगन-विश्वले हाँक्छन्

भृकुटीमण्डपमा उत्साही पाका कांग्रेस : अब पार्टी गगन-विश्वले हाँक्छन्
देउवालाई चन्द्र भण्डारीले भने : घेरा छाडेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न आउनुस्

देउवालाई चन्द्र भण्डारीले भने : घेरा छाडेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न आउनुस्
भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन चलिरहँदा देउवाले आफूनिकटलाई निवासमा बोलाए

भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन चलिरहँदा देउवाले आफूनिकटलाई निवासमा बोलाए
देउवालाई ललितपुर सभापतिले भने- ६ भाइको मात्रै कुरा नसुन्नुस्

देउवालाई ललितपुर सभापतिले भने- ६ भाइको मात्रै कुरा नसुन्नुस्
पार्टी र देशका लागि गगन-विश्व अघि बढ्नुपर्छ : विनोद चौधरी

पार्टी र देशका लागि गगन-विश्व अघि बढ्नुपर्छ : विनोद चौधरी
कांग्रेस लुम्बिनी सभापतिले भने- देउवाले वरिपरि बस्नेको कुरा धेरै सुन्दा यो अवस्था आयो

कांग्रेस लुम्बिनी सभापतिले भने- देउवाले वरिपरि बस्नेको कुरा धेरै सुन्दा यो अवस्था आयो
३ बजेसम्म एक हजार ७ सय बढी प्रतिनिधिले गरे हस्ताक्षर

३ बजेसम्म एक हजार ७ सय बढी प्रतिनिधिले गरे हस्ताक्षर
नरहरि आचार्यको सुझाव : देउवाले अब जिम्मेवारी सुम्पिनैपर्छ

नरहरि आचार्यको सुझाव : देउवाले अब जिम्मेवारी सुम्पिनैपर्छ
गगन-विश्वलाई भविष्यका तारा भन्दै गोपालमान : इतिहासको ब्याज खाएर अब चल्दैन

गगन-विश्वलाई भविष्यका तारा भन्दै गोपालमान : इतिहासको ब्याज खाएर अब चल्दैन
सभापति र कार्यबाहक पनि विशेष महाधिवेशनमा सामेल हुनुपर्छ : गुरुराज घिमिरे

सभापति र कार्यबाहक पनि विशेष महाधिवेशनमा सामेल हुनुपर्छ : गुरुराज घिमिरे
विरुवामा पानी हालेर गगन-विश्वले गरे विशेष महाधिवेशन उद्घाटन

विरुवामा पानी हालेर गगन-विश्वले गरे विशेष महाधिवेशन उद्घाटन
अर्जुननरसिंह केसी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

10 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories
कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories
मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित