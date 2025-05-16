विशेष महाधिवेशनले निराशालाई आशामा बदल्नुपर्छ: अर्जुननरसिंह केसी

२७ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले दण्डहीनता अन्त्य गर्न विशेष महाधिवेशनले भूमिका खेल्ने बताएका छन् ।
विशेष महाधिवेशनको उद्घाटनसत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले पार्टीभित्रको निराशा चिर्नका लागि विशेष महाधिवेशन महत्त्वपूर्ण भएको बताएका हुन् ।
‘पार्टीभित्र र देशभित्र जुन निराशा छ । त्यसलाई अब आउने कांग्रेसलाई नयाँ नीति र नेतृत्वका साथ आशामा बदल्न विशेष महाधिवेशनले भूमिका खेलोस्,’ उनले भने, ‘। जेनजी आन्दोलनले जुन बाटो देखाएको छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी पूर्णरुपमा विशेष महाधिवेशन सफल रहोस् भन्ने म चाहन्छु ।’
उनले विधिविहीनताको अवस्था अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
‘विधिबिहीनताको अवस्था दण्डविहीनता अन्त्य गरोस भन्न चाहन्छु,’ उनले भने, ‘संसद्, सडक, सार्वजनिक ठाउँमा सार्वजनिक भ्रष्टाचारका छानबिन कांग्रेसकै नेतृत्वमा हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘पाँचसय र हजारको नोट बन्दी गरेर भ्रष्टाचारी नियन्त्रणमा लाग्नुपर्छ ।’
