देउवालाई चन्द्र भण्डारीले भने : घेरा छाडेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न आउनुस्

नेपाली कांग्रेसका नेता डा चन्द्र भण्डारीले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले विशेष महाधिवेशनस्थलमा आएर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरेका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २७ गते १७:११

२७ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा चन्द्र भण्डारीले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले विशेष महाधिवेशनस्थलमा आएर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरेका छन् ।

विशेष महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोन गर्दै घेरालाई छाडेर कांग्रेस नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न आउन भनेका हुन् ।

‘किसूनजीका अनुयायी आदरणीय शेरबहादुर देउवा दाइ, त्यो घेरा छाडेर कांग्रेस हस्तान्तरण गर्न आएको छु भन्नुहोस,’ बिरालोको कथा सुनाउँदै उनले भने, ‘ ‘साथीहरु, बिरालाले भन्छ अरे – यो घरको मालिक मर्‍यो भने अगेनामा गएर आगो ताप्ने थिएँ। जबकी अगेना सँधै तातो रहँदैन। दाउरा जोड्ने मान्छे भएन भने अगेना तातो रहँदैन।’

उनले कांग्रेस र एमाले दुई ठूला दलले सरकार बनाउँदा राजाले गद्दी छाडेको भन्दा बेहाल अवस्था बनेको बताए।

‘बिडम्बना ६२ /६३ मा जुन राजालाई हामीले तानाशाह भन्यौं। श्रीपेच हस्तान्तरण गरेर आफैँ गाडी चलाएर हाँसेर गए । हाम्रो नेतालाई जोगाउन हेलकप्टर चढाएर लैजानुपर्‍यो। त्यो पनि प्रजातन्त्र हो’ उनले भने ।

देउवालाई चन्द्र भण्डारीले भने : घेरा छाडेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न आउनुस्

भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन चलिरहँदा देउवाले आफूनिकटलाई निवासमा बोलाए

देउवालाई ललितपुर सभापतिले भने- ६ भाइको मात्रै कुरा नसुन्नुस्

पार्टी र देशका लागि गगन-विश्व अघि बढ्नुपर्छ : विनोद चौधरी

कांग्रेस लुम्बिनी सभापतिले भने- देउवाले वरिपरि बस्नेको कुरा धेरै सुन्दा यो अवस्था आयो

३ बजेसम्म एक हजार ७ सय बढी प्रतिनिधिले गरे हस्ताक्षर

नरहरि आचार्यको सुझाव : देउवाले अब जिम्मेवारी सुम्पिनैपर्छ

गगन-विश्वलाई भविष्यका तारा भन्दै गोपालमान : इतिहासको ब्याज खाएर अब चल्दैन

सभापति र कार्यबाहक पनि विशेष महाधिवेशनमा सामेल हुनुपर्छ : गुरुराज घिमिरे

विरुवामा पानी हालेर गगन-विश्वले गरे विशेष महाधिवेशन उद्घाटन

देउवा समूहका उदयशमशेरदेखि विनोद चौधरीसम्म विशेषको पक्षमा

डिला संग्रौला पनि विशेष महाधिवेशनको पक्षमा

