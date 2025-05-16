+
+
कांग्रेसका कार्यकर्ता कसैका दास होइनन् : गगन थापा

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले पार्टीका कोही पनि कार्यकर्ता दास नभएको बताएका छन् ।

अनलाइनखबर
२०८२ पुष २७ गते १८:००

२७ पुस, काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले पार्टीका कोही पनि कार्यकर्ता दास नभएको बताएका छन् । पार्टीको विशेष महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले पार्टीको नीति र नेतृत्व परिवर्तन गर्न भनेर आएका प्रतिनिधि नै शक्तिशाली भएको बताएका हुन् ।

‘प्रतिनिधिहरुले नीति पनि बदल्ने नेता पनि बदल्ने भनेर माग्नु भएको छ । यो कहाँ गएर टुंगिन्छ । मलाई थाहा छैन’, उनले भने, ‘कांग्रेसको कोही पनि कार्यकर्ता दास होइन ।’

 

गगन थापा
