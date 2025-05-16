+
गणतन्त्रमा ‘नेपोबेबी’ भएपछि जनता रिसाएकै हुन् : गगन थापा

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले जनता सडकमा आउनुको पछाडि सरकार र पार्टीमा रहेकाको कामकारबाही भएको बताएका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २७ गते १८:३८

२७ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले जनता सडकमा आउनुको पछाडि सरकार र पार्टीमा रहेकाको कामकारबाही भएको बताएका छन् ।

विशेष महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारमा भएकाहरूले, सदनमा भएकाहरूले जन गुनासो सम्बोधन गर्न नसक्दा भदौ २३ र २४ घटना हुन पुगेको बताएका हुन् ।

‘भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन जेनजीले मात्रै गरेको होइन । लाखौँ लाख नरनारीले- असन्तुष्ट व्यक्त गरेका हौँ । सरकारसँग । सरकारमा हामी थियौँ । संसद् सँग रिसाएको । संसद्‌मा हामी थियौँ,’ उनले भने, ‘राजाको छोरा राजा हुने शासन फालेको गणतन्त्रमा नेपोबेबी देखेर रिसाएकै हो नि ।’

