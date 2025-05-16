गणतन्त्रमा ‘नेपोबेबी’ भएपछि जनता रिसाएकै हुन् : गगन थापा

२७ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले जनता सडकमा आउनुको पछाडि सरकार र पार्टीमा रहेकाको कामकारबाही भएको बताएका छन् ।
विशेष महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारमा भएकाहरूले, सदनमा भएकाहरूले जन गुनासो सम्बोधन गर्न नसक्दा भदौ २३ र २४ घटना हुन पुगेको बताएका हुन् ।
‘भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन जेनजीले मात्रै गरेको होइन । लाखौँ लाख नरनारीले- असन्तुष्ट व्यक्त गरेका हौँ । सरकारसँग । सरकारमा हामी थियौँ । संसद् सँग रिसाएको । संसद्मा हामी थियौँ,’ उनले भने, ‘राजाको छोरा राजा हुने शासन फालेको गणतन्त्रमा नेपोबेबी देखेर रिसाएकै हो नि ।’
कांग्रेस महाधिवेशन विवाद
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4