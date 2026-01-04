+
चुनावअघि ‘नेशनल डायलग’ गर्दै गगन

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले जेनजी आन्दोलनपछिको अवस्था र आगामी रणनीति तय गर्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनअघि नेशनल डायलग आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेको बताएका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २६ गते १३:४१

२६ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले जेनजी आन्दोलनपछिको अवस्था र आगामी रणनीति तय गर्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनअघि नेशनल डायलग आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेको बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत भिडियो सन्देश जारी गर्दै थापाले जेनजी मुभमेन्टपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको विषयमा राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्न लागिएको बताएका हुन् ।

उनले यसका लागि आफूले तयारी गरिरहेको र सुझाव दिन पनि भनेका छन ।

‘ म पार्टीको विशेष महाधिवेशनको दौडादौडकै बीचमा केही मिस नहोस् भनेर यो छोटो भिडियो सन्देशमार्फत केही भन्दैछु । जेनजी मुभमेन्टले ब्युँताएको राजनीतिक दल र स्टेकहोल्डरबीच नेशनल लेभलको डायलग हुनुपर्छ भनेर केही दिनअघि पोस्ट गरेको थिएँ,’ उनले भनेका छन्, ‘त्यसमा केहीले सुझाव दिनु भएको छ । केहीले हामी पनि केही गर्न सक्छौँ भनेर सोध्नु भएको छ । म केही सिक्न पनि चाहन्छु । केही आइडिया दिनु भयो भने म मेरो विशेष महाधिवेशनको दौडादौड सकेर त्यसलाई हेर्छु।’

उनले एउटा फर्म सार्वजनिक गर्दै आफूलाई सुझाव दिन चाहनेले दिन सक्ने पनि बताएका छन् ।

गगन थापा
