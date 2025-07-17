+
विद्यालय पाठ्यक्रममा प्रविधिको प्रयोग बढाउने व्यवस्था गरौं : चन्द्र भण्डारी

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद भण्डारीले पाठ्यक्रममा प्रविधिलाई अद्यावधिक गर्नु अपरिहार्य भइसकेको बताएका हुन् ।

२०८२ भदौ ५ गते ११:३७

  • नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले विद्यालय पाठ्यक्रममा प्रविधिको प्रयोग बढाउनेबारे आवश्यक विषय समेटिनुपर्ने बताएका छन्।
  • सांसद भण्डारीले शिक्षकहरूको सरुवामा खाली ठाउँमा सरुवा हुन पाइने कुरा स्पष्ट लेखिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
  • उनीहरूले प्राध्यापकहरूलाई नयाँ संघसंगठन खोल्न नदिइने वा पेशागत संघसंस्थामा मात्र आवद्ध हुन दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्।

५ भदौ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले विद्यालय पाठ्यक्रममा प्रविधिको प्रयोग बढाउनेबारे आवश्यक विषय समेटिनुपर्ने बताएका छन् ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद भण्डारीले पाठ्यक्रममा प्रविधिलाई अद्यावधिक गर्नु अपरिहार्य भइसकेको बताएका हुन् ।

‘हामीले पाठ्यक्रममा अहिले जसरी भएपनि नयाँ प्रविधिको विकास भएको कुरा महसुस गर्नुपर्दछ । हाम्रो पाठ्यक्रममा विश्वव्यापीकरणको प्रविधिको कुरा अवलम्वन गर्नेकुरा राख्नुपर्छ,’ उनले भने ।

अहिले भएको सरुवाको दफामा शिक्षकहरूले आपत्ति जनाएको भन्दै खाली ठाउँमा सरुवा भएर जान पाइने कुरा स्पष्टसँग लेखिनुपर्ने धारणा राखे ।

‘शिक्षकहरूले अहिले सरुवाको दफामा हामीलाई प्रदेश, जिल्ला, गाउँमा एक पटक अवसर दिइयोस्, हामी खाली भएको ठाउँमा जान पाइयोस् भन्नुभएको छ’ उनले भने, ‘यस्तो कुरा बुझिने गरी राखौँ । यसबाट अब म कहिले पनि सरुवा हुन पाइनँ भन्ने मान्छेलाई फाइदा गर्दछ ।’

सांसद भण्डारीले प्राध्यापकहरूलाई कुनै नयाँ संघसंगठन खोल्न पनि नदिइने कुरा लेखिनुपर्ने धारणा राखे ।

‘प्राध्यापकहरूलाई राजनीति नगर्ने, आफ्नो पेशागत संघसंस्थामा आवद्ध हुन नपाउने, विद्यालयमै केन्द्रित हुने भनिएको छ, प्राध्यापकहरूले अर्को संगठन पनि खोल्न नपाउने लेख्नुपर्छ’ उनले भने, ‘कि त संघसंस्थामा आबद्ध हुन दिनुपर्छ । नत्र भने संघसंगठन खोल्न नदिने कुरा लेख्नुपर्छ ।’

समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन माथि छलफल जारी छ ।

चन्द्र भण्डारी पाठ्यक्रम विद्यालय शिक्षा विधयेक
भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

