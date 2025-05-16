+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नरहरि आचार्यको सुझाव : देउवाले अब जिम्मेवारी सुम्पिनैपर्छ

फागुन २१ गतेका लागि घोषित आमनिर्वाचनमा कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वले नयाँ नीति र कार्यक्रमका साथ एकताबद्ध भएर भाग लिओस् र सफलता पाओस् भन्ने कामना सम्पूर्ण कांग्रेसजनले गर्नुपर्ने उनको निश्कर्ष छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २७ गते १५:२३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका नेता नरहरि आचार्यले सभापति शेरबहादुर देउवालाई पार्टीको अभिभावक भएर नयाँ नेतृत्वलाई जिम्मेवारी सुम्पन सुझाव दिएका छन्।
  • कांग्रेस विधान अनुसार ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले माग गरेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने र ५० प्रतिशतभन्दा बढीको उपस्थिति हुँदा त्यो पूर्ण मानिने प्रावधान छ।
  • आचार्यले कांग्रेस अहिले अन्योलग्रस्त देखिएको र फागुन २१ को आमनिर्वाचनमा नयाँ नेतृत्वले एकताबद्ध भएर भाग लिनुपर्ने बताए।

२७ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता नरहरि आचार्यले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई आफ्नो जिम्मेवारी सुम्पेर अभिभावकको भूमिकामा बस्न सुझाव दिएका छन् ।

विशेष महाधिवेशनको अवसर पारेर आइतबार आचार्यले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । उनले भनेका छन्, ‘सभापति देउवा अब पार्टीको अभिभावकमा रहेर नयाँ सभापति वा नेतृत्वलाई जिम्मेवारी सुम्पन यो अवसर पनि हो । आशा छ, सभापति देउवाले निष्पक्ष रूपमा यो अवसरको सदुपयोग गर्नु हुनेछ ।’

पार्टी विधान अनुसार सभापतिदेखि कार्यसमितिको चार वर्षे पदावधी यही पुस मसान्तमा सकिने स्मरण गराउँदै आचार्यले वर्तमान सभापतिलाई अभिभावकको भूमिका बस्न सुझाव दिएका हुन् ।

४० प्रतिशत प्रतिनिधिले माग गरेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनै पर्ने र ५० प्रतिशतभन्दा बढीको उपस्थिति भएमा त्यसले पूर्णता पाउने कांग्रेस विधानको प्रावधानको उनले स्मरण गराएका छन् ।

कानुनमन्त्री रहिसकेका आचार्यले भनेका छन्, ‘केही गरी केन्द्रीय कार्यसमिति विशेष महाधिवेशन बोलाउन तयार भएन भने ५० प्रतिशतभन्दा बढी विशेष महाधिवेशन प्रतिनिधिले निर्णय गरेमा त्यो पूर्ण वैधानिक हुनेछ । तर ५० प्रतिशतभन्दा कमको उपस्थिति भएमा त्यो अधिवेशन नभएर भेलाका रूपमा परिणत हुनेछ । यही कार्यविधिभित्र रहेर विशेष अधिवेशन हुन्छ ।’

नेपालको क्रियाशील पार्टीहरू मध्ये सबैभन्दा पुरानो दल कांग्रेस अन्योलग्रस्त देखिएको उनको विश्लेषण छ । ‘कांग्रेसले इतिहासमा भएका उथलपुथलमा सबैभन्दा अगाडी सरेर भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ’ आचार्यले भनेका छन्, ‘अहिलेको अर्थात् २०८२ को उथलपुथलमा भने नेपाली कांग्रेस केही अन्योलग्रस्त देखिन्छ ।’

फागुन २१ गतेका लागि घोषित आमनिर्वाचनमा कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वले नयाँ नीति र कार्यक्रमका साथ एकताबद्ध भएर भाग लिओस् र सफलता पाओस् भन्ने कामना सम्पूर्ण कांग्रेसजनले गर्नुपर्ने उनको निश्कर्ष छ ।

भृकुटी मण्डपमा जारी विशेष महाधिवेशनलाई घरैबाट नियालिरहेका आचार्य भन्छन्, ‘कांग्रेसको इतिहासमा करिब ६८ वर्षपछि द्वन्द्वका बीच हुन लागेको विशेष अधिवेशनले के गर्छ र कसरी गर्छ ? भन्ने उत्सुकता बाँकी नै छ ।’

कांग्रेस महाधिवेशन
नरहरि आचार्यको सुझाव : देउवाले अब जिम्मेवारी सुम्पिनैपर्छ

नरहरि आचार्यको सुझाव : देउवाले अब जिम्मेवारी सुम्पिनैपर्छ
नरहरि आचार्य नेपाली कांग्रेस विशेष महाधिवेशन शेरबहादुर देउवा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्रशान्त तामाङको निधनमा ममता बनर्जी : उनी पश्चिम बंगालका प्रिय थिए

प्रशान्त तामाङको निधनमा ममता बनर्जी : उनी पश्चिम बंगालका प्रिय थिए
गगन-विश्वलाई भविष्यका तारा भन्दै गोपालमान : इतिहासको ब्याज खाएर अब चल्दैन

गगन-विश्वलाई भविष्यका तारा भन्दै गोपालमान : इतिहासको ब्याज खाएर अब चल्दैन
नेतृत्वको अकर्मण्यताले पार्टी संकटमा पुग्यो : सीता सापकोटा

नेतृत्वको अकर्मण्यताले पार्टी संकटमा पुग्यो : सीता सापकोटा
चिसो बढेसँगै घटे मुस्ताङ जाने पर्यटक

चिसो बढेसँगै घटे मुस्ताङ जाने पर्यटक
प्रचण्डले किन रोजे रुकुमपूर्व ?

प्रचण्डले किन रोजे रुकुमपूर्व ?
विशेष महाधिवेशनले दिने ऊर्जा बोकेर चुनावमा होमिनेछौं : करुणा कटुवाल

विशेष महाधिवेशनले दिने ऊर्जा बोकेर चुनावमा होमिनेछौं : करुणा कटुवाल

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

10 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories
कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories
मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित