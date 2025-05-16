+
देउवा समूहका उदयशमशेरदेखि विनोद चौधरीसम्म विशेषको पक्षमा

नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको पक्षमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवानिकट मानिएका नेताहरू पनि खुल्न थालेका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २७ गते १४:२४

२७ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको पक्षमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवानिकट मानिएका नेताहरू पनि खुल्न थालेका छन् ।

केही नेताहरू विशेषको पक्षमा खुलिरहेका छन् भने केही नेताहरू विशेष महाधिवेशन उद्घाटन स्थल भृकुटीमण्डप पुगेका छन् ।

उद्घाटन समारोहमा अहिलेसम्म देउवासमूहका नेताहरू उदयशमशेर राणा, विनोद चौधरी, डिला संग्रौला, पुष्पा भुसाल, राजन केसी, अब्जुल सतार, अर्जुन जोशी, देवेन्द्रराज कँडेल, नानु बास्तोल, योगेन्द्र चौधरी, भरत शाहलगायतको नाम वाचन गरिएको छ ।

 

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित