+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

देशको समस्या समाधान गर्ने विकल्प पृथ्वीपथमात्रै : लिङ्देन

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २७ गते १६:५२

२७ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले देशको पछिल्लो समस्या समाधानका लागि पृथ्वीपथको मात्रै विकल्प भएको बताएका छन् ।

आइतबार काठमाडौंमा आयोजित चियापान समारोहपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘नेपालको अहिलेको जे अवस्था छ त्यो परिस्थितिमा पृथ्वीपथ सबैभन्दा एकमात्रै समाधान हो । अर्थतन्त्र, परराष्ट्र नीति, लोकतन्त्र सबै हिसाबले पृथ्वीनारायण शाहको दिव्यपदोश नै समस्याको समाधान हो । देशमा नविन समझदारी भनेको नै पृथ्वीपथ नै हो,’ लिङ्देनले भने ।

साथै, उनले पृथ्वी नारायण शाह एक राजामात्रै नभएको बताए ।

‘आजको कार्यक्रम भव्य रुपमा सम्पन्न भएको छ । सहभागी सहयोगी आयोजनामा लाग्ने सबैमा आभार,’ उनले भनेका छन्, ‘पृथ्वी नारायण शाह एक राजा मात्रै होइन, चिरकालसम्म आफूले निर्माण गरेको देश कसरी चल्नुपर्छ भन्ने फिलोसोफि बोकेको नेता हुन् ।’

राजेन्द्र लिङ्देन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

राजेन्द्र लिङ्देनले दिए रवि लामिछानेलाई पृथ्वी जयन्तीको निमन्त्रणा

राजेन्द्र लिङ्देनले दिए रवि लामिछानेलाई पृथ्वी जयन्तीको निमन्त्रणा
गुण्डु पुगेर लिङ्देनले भेटे ओली

गुण्डु पुगेर लिङ्देनले भेटे ओली
पृथ्वी जयन्तीको निम्तो दिन देउवाकहाँ पुगे लिङ्देन

पृथ्वी जयन्तीको निम्तो दिन देउवाकहाँ पुगे लिङ्देन
सञ्चारमन्त्री र राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनबीच भेटवार्ता

सञ्चारमन्त्री र राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनबीच भेटवार्ता
शक्ति खोज्दै कमल थापाको राप्रपा पुनरागमन

शक्ति खोज्दै कमल थापाको राप्रपा पुनरागमन
नयाँ दलप्रति लिङ्देनको आरोप- प्रधानमन्त्रीको दलाली सुरु भइसक्यो

नयाँ दलप्रति लिङ्देनको आरोप- प्रधानमन्त्रीको दलाली सुरु भइसक्यो

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

10 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories
कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories
मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित