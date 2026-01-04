राजेन्द्र लिङ्देनले दिए रवि लामिछानेलाई पृथ्वी जयन्तीको निमन्त्रणा

२४ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसँग भेटवार्ता गरेका छन् ।
आज बिहान हात्तिगौंडास्थित लामिछाने निवास पुगेर लिङ्देनले भेटवार्ता गरेका हुन् । भेटका क्रममा उनले लामिछानेलाई पृथ्वी जयन्ती एवं राष्ट्रिय एकता दिवसको निमन्त्रणा दिएका छन् ।
यही पुस २७ गते राप्रपाले राष्ट्रिय एकता दिवसका रुपमा पृथ्वी जयन्ती मनाउँदैछ । त्यस अवसरमा औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ ।
यसका साथै २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका बारेमा पनि छलफल भएको भेटवार्तामा सहभागी राप्रपाका प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
अध्यक्ष लिङ्देनले बुधबार राति गुन्डु पुगेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि भेटेर निमन्त्रणा दिएका थिए ।
