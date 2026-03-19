राजनीतिक कार्यक्रममा आफ्ना गीत नबजाउन भिटेनको आग्रह

काठमाडौं । हिपहप कलाकार भिटेनले आफ्नो संगीतलाई राजनीतिक कार्यक्रममा नबजाउन आग्रह गरेका छन् । इन्स्टाग्राम स्टोरीमार्फत उनले यस्तो कार्यशैलीप्रति आक्रोश पोखेका छन् ।
छाडा र अश्लिल शब्द समेटिएको स्टोरीमा उनले आफ्ना गीतलाई राजनीतिक एजेन्डामा प्रयोग नगर्न क्रोधपूर्ण आग्रह गरेका हुन् । त्यसरी प्रयोग गरिएका गीतलाई तत्काल हटाउन समेत भनेका छन् ।
उनी भन्छन्, ‘मेरो गीत तिमीहरूजस्तो होइन । अहिले नै डिलेट गर । नत्र राम्रो हुँदैन ।’ हालैको चुनावी प्रचार वा राजनीतिक घटनाक्रममा आफ्ना गीत प्रयोग गरिएपछि भिटेन क्रोधित देखिन्छन् ।
तर, उनका गीत कुन राजनीतिक समूह वा कुन दलको पक्षमा प्रयोग गरियो भन्ने कुरा उनले खुलाएका छैनन् । २१ फागुनको पछिल्लो संसदीय चुनावमा भिटेन मात्र होइन, धेरै कलाकारको संगीतलाई सामाजिक सञ्जालदेखि चुनावी अभियानमा प्रयोग गरिएको थियो ।
