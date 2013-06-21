मध्यपूर्व तनाव : भिटेनको कुवेत कन्सर्ट रोकियो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- पश्चिम एसियामा जारी युद्धको कारण नेपाली कलाकार र ब्यान्डले आफ्नो सांगीतिक टूर रोक्न थालेका छन्।
- कुमा सागर एन्ड द ख्वपः ब्यान्डले टेक्सासको डालसमा हुने कन्सर्ट विमानस्थल बन्दका कारण स्थगित गरेको छ।
- हिपहप गायक भिटेनले कुवेतमा २० मार्चमा हुने कन्सर्ट पश्चिम एसियाको तनावका कारण स्थगित गरेको सामाजिक सञ्जालमार्फत बताएको छ।
काठमाडौं । पश्चिम एसियामा जारी युद्धको असर नेपाली कलाकारको सांगीतिक कार्यक्रममा पनि देखिन थालेको छ । ब्यान्ड र कलाकारले एकपछि अर्को गरि टूर रोक्न थालेका छन् ।
गतसाता ‘कुमा सागर एन्ड द ख्वपः’ ब्यान्डले अमेरिका टूर स्थगित गरेको थियो । मध्यपूर्व संकटले विमानस्थल बन्द भएको परिस्थितीले टेक्सासको डालसमा हुने कन्सर्ट रोकिएको उसले जनाएको थियो ।
चर्चित हिपहप गायक भिटेनले पनि पश्चिम एसियाको तनावको कारण कुवेतमा निर्धारित कन्सर्ट नै स्थगित गरेका छन् । २० मार्चमा कुवेतमा कार्यक्रम तय थियो ।
अर्को सूचना नआएसम्म कन्सर्टको मिति घोषणा नहुने भिटेनले सामाजिक सञ्जालमार्फत गराएका छन् । आयोजक नेपाल कुवेत सरोकार समाजले पनि विज्ञप्तिमार्फत टूर रोकिएको जनाएको छ ।
कन्सर्ट रोकिएपछि दुबै पक्षले दर्शकसँग माफी मागेका छन् । दुई सातादेखि अमेरिका-इजरायल र इरानबीच खाडी क्षेत्रमा युद्ध चलिरहेको छ ।
