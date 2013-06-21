+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

यूएईमा भ्रामक सामग्री सञ्जालमा पोष्ट गरेको आरोपमा एक नेपालीसहित ५५ जना पक्राउ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १ गते १९:३८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • संयुक्त अरब ईमिरेट्समा सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रामक सामग्री पोष्ट गरेको आरोपमा नेपालीसहित ५५ जना नागरिक पक्राउ परेका छन्।
  • पक्राउ परेकाहरूले एआईमार्फत बनावटी सामग्री बनाएर मिसाइल तथा ड्रोन आक्रमणको प्रशंसा गरेको र राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा पुर्‍याएको आरोप छ।
  • महान्यायाधिवक्ताले यस्ता कार्यमा संलग्नलाई कम्तीमा एक वर्ष कैद र १ लाख दिराम जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था रहेको बताउनुभएको छ।

१ चैत, काठमाडौं । संयुक्त अरब ईमिरेट्स (यूएई) मा सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रामक सामग्री पोष्ट गरेको आरोपमा एक जना नेपालीसहित विभिन्न देशका ५५ जना नागरिक पक्राउ परेका छन् ।

जनमतलाई भ्रामक बनाउने, राष्ट्रिय सुरक्षा र स्थिरतालाई हानि पुर्‍याउने र इरानी आक्रामणको प्रशंसा गर्ने उद्देश्यले डिजिटल सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गर्ने काममा संलग्न भएको आरोपमा नेपालीसहित ५५ जनालाई पक्राउ गरिएको यूएईबाट प्रकाशित हुने खालिज टाइम्सले उल्लेख गरेको छ ।

यूएईका महान्यायाधिवक्ता डा. हमद सैफ अल शम्सीको आदेशमा युएईमा नेपालीसहित विभिन्न देशका ५५ जनालाई पक्राउ गरिएको हो । पक्राउ परेकाहरूमाथि अनुसन्धान गर्दै प्रतिवादीहरूलाई विभिन्न कार्य गर्ने तीन समूहमा विभाजन गरिएको थियो ।

जसमा आक्रमण र त्यसको प्रभावको प्रामाणित फुटेज प्रकाशन गर्ने, एआईमार्फत बनावटी सामग्री बनाएर प्रकाशन गर्ने र मिसाइल तथा ड्रोन आक्रमण गर्ने इरानको तारिफ तथा प्रशंसा गर्ने कार्य गरेको पाइएको हो ।

त्यसरी पक्राउ पर्नेहरूमा १ जना नेपालीसहित, फिलिपिनो, भियतनामी, पाकिस्तानी, इरानी, बंगलादेशी, क्यामरून तथा भारतीय नागरिक रहेका छन् । उनीहरूले मिसाइल तथा ड्रोन आक्रमणलाई एआईमार्फत बनाएर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेर समाजमा भ्रम सिर्जना गरेको, क्षेप्यास्त्रहरू प्रहार भइसकेपछि एआईमार्फत नक्कली भिडियो बनाएर पोष्ट परेको अभियोग छ ।

उनीहरूले यसरी समुदायमा चिन्ता र आतंक फैलाएको, देशको सुरक्षाबारे भ्रामक कथाहरू प्रवर्द्धन गर्न शत्रुतापूर्ण सामग्री सार्वजनिक गरेको, विस्फोट, आगलागी र उठिरहेको धुँवाको कृतिम दृश्यहरू बनाएको अभियोग छ ।

सार्वजनिक अभियोजन पक्षले प्रतिवादीहरूसँग सोधपुछ सुरु गरेको र उनीहरूलाई हिरासतमा राख्न आदेश दिएको छ । महान्यायाधिवक्ताले गलत सूचनाको जानाजानी प्रसार, सार्वजनिक सुरक्षामा खतरा, व्यक्तिहरूमाझ डर फैलाउने र सामाजिक स्थिरतालाई कमजोर पार्ने जस्ता कार्यहरू कानून अन्तर्गत कम्तीमा एक वर्ष कैद र कम्तीमा १ लाख दिराम जरिवाना हुन सक्ने यूएईको कानूनी व्यवस्था छ ।

महान्यायाधिवक्ताले सार्वजनिक अभियोजनले साइबरस्पेस वा आधुनिक प्रविधिहरूको दुरुपयोग गरी राज्यको सुरक्षालाई असर गर्ने वा सार्वजनिक व्यवस्थालाई खलल पुर्‍याउने भ्रामक जानकारी वा बनावटी सामग्री फैलाउने काम गरेको जनाएका छन् ।

यस्ता कार्यहरूमा संलग्न भएको प्रमाणित हुने जो कोहीले तुरुन्तै आपराधिक जवाफदेहिताको सामना गर्नुपर्ने महान्यायाधिवक्ताले जनाएका छन् ।

यूएई सरकारले पटक पटक यस्ता खालका कुनै प्रकारका फोटो तथा भिडियोहरू नखिच्न र सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट नगर्न अनुरोध गर्दै आएको छ । यस्तो गरेको पाइएमा कडा कारवाही गरिने चेतावनी दिदै समेत आएको छ । तरपनि विभिन्न देशका नागरिकहरू घटनास्थलमा जाने, फोटो तथा भिडियो खिच्ने, एआईमार्फत भ्रामक फोटो तथा भिडियो बनाउने गरेको पाईन्छ । त्यस्तामाथिको कारवाहीलाई समेत तिब्रता पारेको जनाइएको छ ।

यूएईस्थित नेपाली राजदूतावास र नेपाल सरकारले समेत पटक पटक सूचना जारी गर्दै यस्ता खालका गतिविधि नगर्न नेपाली समूदायलाई अनुरोध गर्दै आएको छ ।

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
समानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
पक्राउ यूएई
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

निर्वाचन बहिष्कार गर्दै हिंडेका नेकपा बहुमतका नेता पक्राउ

नगदसहित पक्राउ परेका सिरहा-३ का उम्मेदवार यादव छुटे

पेस्तोल र लागुऔषधसहित २ जना चाबहिलबाट समातिए

निर्वाचन विरोधी गतिविधि गरेको आरोपमा ३ जना पक्राउ

‘फेक रेस्क्यू’मा संलग्न थप दुई जना पक्राउ

नेकपा बहुमतका काभ्रे इन्चार्ज र जिल्ला सचिव पक्राउ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

रास्वपाको प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक मत बढी, अरू दल खस्किए

‘वैचारिक मत’ घट्दा स्तब्ध कम्युनिस्ट

कमरेडहरू भन्दैछन्– बालेनले के राजनीति जान्या छ !

तत्कालीन गृहमन्त्री बादल मुछिएको ज्यानमुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको परमादेश

दुई तिहाइको भार

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

7 Stories
लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

8 Stories
५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

5 Stories
५ गल्ति, जसले स्तन क्यान्सरको जोखिम गराउनसक्छ

6 Stories
वायु प्रदूषणले शरीरको कुन अंगमा कस्तो असर गर्छ ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित