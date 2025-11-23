+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मध्यपूर्व तनाव : ‘कुमा सागर एन्ड द ख्वपः’ ब्यान्डको अमेरिका टूर स्थगित

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २० गते १४:५२
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कुमा सागर एन्ड द ख्वपः ब्यान्डले मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण अमेरिकाको सांगीतिक भ्रमण स्थगित गरेको छ।
  • मार्च ६ मा तय भएको टेक्सास लाइभ कन्सर्ट रद्द गरिएको र टिकट खरिदकर्तालाई रकम फिर्ता गरिने जानकारी दिइएको छ।
  • ब्यान्डका सबै सदस्यले गतसाता भिसा प्राप्त गरेका थिए तर अप्रत्याशित परिस्थितिका कारण कार्यक्रम रद्द गर्नुपरेको बताइएको छ।

काठमाडौं । ‘कुमा सागर एन्ड द ख्वपः’ ब्यान्डको पूर्वनिर्धारित अमेरिकाको सांगीतिक भ्रमण स्थगित भएको छ । ब्यान्डले सामाजिक सञ्जालमार्फत सूचना जारी गर्दै टूर स्थगित भएको जानकारी दिएको हो ।

सूचनाअनुसार मध्यपूर्व क्षेत्रमा जारी द्वन्द्वका कारण केही विमानस्थल बन्द हुनुका साथै उडानहरू स्थगित भएका छन् । यसका कारण कलाकार र ब्यान्डले निर्धारित तालिकाअनुसार यात्रा गर्न नसक्ने अवस्था बनेको जनाइएको छ ।

यसै कारण मार्च ६ मा हुने तय भएको ‘टेक्सास लाइभ’ कन्सर्ट पनि रद्द गरिएको ब्यान्डले जनाएको छ । आयोजकले पनि सामाजिक सञ्जालबाट यसको जानकारी दिएका छन् ।

टिकट खरिद गरिसकेका दर्शकले आफूले टिकट लिएको स्थानबाटै रकम फिर्तासम्बन्धी जानकारी पाउने जनाइएको छ । ब्यान्डले अप्रत्याशित परिस्थितिका कारण कार्यक्रम रद्द गर्नुपरेको भन्दै दर्शकसँग असुविधाप्रति क्षमायाचना समेत गरेको छ ।

ब्यान्डको आधिकारिक पृष्ठअनुसार, गतसाता ब्यान्डका सबै सदस्यले भिसा प्राप्त गरेका थिए ।

अमेरिका टूर कुमा सागर एन्ड द ख्वपः
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित