लन्डनको एउटै स्टेजमा भिटेन, साकार र मिस्टर डीले प्रस्तुति दिने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली नयाँ वर्ष २०८३ को अवसरमा लण्डनको अर्थ ह्याक्नीमा १३ अप्रिल २०२६ मा नेपाली हिप-हप कन्सर्ट आयोजना गरिनेछ।
- कन्सर्टमा भिटेन, साकार र मिस्टर डीले पहिलोपटक एउटै मञ्चमा प्रस्तुति दिनेछन्।
- टिकट अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत ३० देखि १०० पाउन्डसम्म उपलब्ध छन् र बेलायतमा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायलाई लक्षित गरिएको छ।
काठमाडौं । नेपाली नयाँ वर्ष २०८३ को अवसरमा लण्डनमा हिप-हप कन्सर्ट आयोजना हुने भएको छ । यस कार्यक्रमलाई नेपाली हिप-हप इतिहासकै महत्वपूर्ण सहकार्यका रूपमा प्रचार गरिएको छ, जहाँ भिटेन, साकार र मिस्टर डीले पहिलोपटक एउटै मञ्चमा प्रस्तुति दिने तयारीमा छन् ।
आयोजकका अनुसार नेपाली नयाँ वर्ष २०८३ को पूर्वसन्ध्यामा हुने यो कन्सर्ट १३ अप्रिल २०२६ मा लण्डनको अर्थ ह्याक्नीमा आयोजना गरिनेछ । कार्यक्रम साँझतिर सुरु हुने र नेपाली हिप-हप संगीतका लोकप्रिय गीतसहित कलाकारले लाइभ प्रस्तुति दिने बताइएको छ ।
यो कार्यक्रम विशेषगरी बेलायतमा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायलाई लक्षित गर्दै आयोजना गर्न लागिएको हो । आयोजकले यसलाई नेपाली हिप-हपका तीन चर्चित कलाकारलाई एउटै मञ्चमा ल्याउने ऐतिहासिक प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
कन्सर्टका लागि टिकट बिक्री खुला गरिएको छ । टिकट विभिन्न अनलाइन टिकट प्लेटफर्ममार्फत उपलब्ध रहेको र प्रारम्भिक टिकट मूल्य करिब ३० पाउन्डदेखि १०० पाउन्डसम्म रहने अनुमान गरिएको छ, जसमा अर्ली बर्ड, सामान्य र भीआईपी श्रेणी समावेश छन् ।
मुख्य कलाकारका रूपमा भिटेन, साकार (लिल बुद्ध) र मिस्टर डीको प्रस्तुति रहने भए पनि कार्यक्रममा बेलायतमा रहेका नेपाली डिजे र अन्य अतिथि कलाकार पनि सहभागी हुन सक्ने जनाइएको छ । आयोजकले यो कार्यक्रमलाई नेपाली संगीत, ऊर्जा र सांस्कृतिक उत्सवसँगै नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्ने विशेष अवसरका रूपमा प्रस्तुत गर्दै दर्शकलाई टिकट चाँडै सुरक्षित गर्न आग्रह गरेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4