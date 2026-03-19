- पूर्वमिस नेपाल उषा खड्गीले सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना पूर्वपति जीपी तिमल्सिनासँगको पारिवारिक विवाद सार्वजनिक गरिन्।
- उषाले आफ्नो २५ प्रतिशत अंशको घर र छोराछोरीको हक अधिकारको माग गर्दै नयाँ सरकारसँग न्यायको अपेक्षा गरिन्।
- २०७९ जेठ २६ गते उषा र जीपीको सम्बन्धविच्छेद भएको थियो र जीपीले सोही वर्ष मंसिर १९ मा दोस्रो विवाह गरेका थिए।
काठमाडौं । पूर्वमिस नेपाल तथा अभिनेत्री उषा खड्गीको पारिवारिक विवाद पुनः सतहमा आएको छ । उनले मंगलबार दिउँसो एकपछि अर्को गरि विवादका कुुरालाई सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक गरिरहेकी छन् ।
पूर्वपतिले आफूलाई दुःख दिएको भन्दै उनले फेसबुकमा लगातार स्टाटस लेखिरहेकी हुन् ।
उनको पहिलो स्टाटस छ- एकल आमा र मलाई आफूमाथि गर्व छ ।’
दोस्रो स्टाटस छ- तिम्रो लोग्नेलाई सम्हाल्नुपर्यो । मलाई गाली गर्छ, मेरो जीवनमा हस्तक्षेप गर्दै छ । पुलिस प्रशासनमा शान्ति सुरक्षा नहाली भएन अब यो एक्स भनाउँदोलाई । अत्ति गर्यो मलाई साथीहरू ।’
तेस्रो स्टाटस छ- आफू विवाह गरेर त्यही घरमा बच्चाहरूको अगाडि बस्ने लाज पचाएर अनि मलाई जथाभावी भन्ने, मुख छाड्ने । कोही आउँदा जाँदा जथाभावी बोल्ने । मेरो माइतीबाट परिवारका सदस्य, साथीहरू आउँदा नानाथरी भन्ने, डिस्टर्ब गर्ने धेरै भैसक्यो । अत्ति भएर बोल्दैछु आज । अदालतले मलाई पनि यो घर अंशमा दिएको छ । त्यसले मेरो घर, मेरो घर भनेर मात्र भनेर तनाव दिने । मेरो अधिकार खोज्न म कता जाने ? यो देशमा नियम र कानुन छ कि छैन ? अधिकार सुरक्षा छ कि छैन ? नयाँ सरकारले मलाई पनि मेरो हक अधिकार न्याय दिनुपर्यो ।’
चौंथो स्टाटस छ- यो घरमा ४ अंशियार, मेरो २५ प्रतिशत, मेरो छोरी २५ प्रतिशत, छोराको २५ प्रतिशत, अनि त्यसको २५ प्रतिशत । अनि तिमल्सिनाले कसरी त्यसको मात्र घर भन्न मिल्छ ?
पाँचौ स्टाटस- मलाई यो घरबाट निस्कि, निक्लेर जा, निक्लि है भनेर मलाई टर्चर दिन्छ…। अब यो घरबाट म निस्कने होइन, तँलाई निकाल्ने हो । तिमीले सुरु गर्यौ, म अन्त्य गर्छु ।
२०७९ जेठ २६ गते उषा र जीपी तिमल्सिनाबीच काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सम्बन्धविच्छेद भएको थियो । सम्बन्धविच्छेदको ६ महिनापछि त्यतिबेला अंशवण्डाको टुंगो नलाग्दै सोहीवर्षको मंसिर १९ मा प्रेमिका सविना अधिकारीसँग जीपीले दोस्रो विवाह गरेका थिए ।
