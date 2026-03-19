सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

उषा खड्गीले खोजिन् सुरक्षा, भन्छिन्- नयाँ सरकारले मलाई न्याय दिनुपर्‍यो

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १७ गते १५:०८
News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पूर्वमिस नेपाल उषा खड्गीले सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना पूर्वपति जीपी तिमल्सिनासँगको पारिवारिक विवाद सार्वजनिक गरिन्।
  • उषाले आफ्नो २५ प्रतिशत अंशको घर र छोराछोरीको हक अधिकारको माग गर्दै नयाँ सरकारसँग न्यायको अपेक्षा गरिन्।
  • २०७९ जेठ २६ गते उषा र जीपीको सम्बन्धविच्छेद भएको थियो र जीपीले सोही वर्ष मंसिर १९ मा दोस्रो विवाह गरेका थिए।

काठमाडौं । पूर्वमिस नेपाल तथा अभिनेत्री उषा खड्गीको पारिवारिक विवाद पुनः सतहमा आएको छ । उनले मंगलबार दिउँसो एकपछि अर्को गरि विवादका कुुरालाई सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक गरिरहेकी छन् ।

पूर्वपतिले आफूलाई दुःख दिएको भन्दै उनले फेसबुकमा लगातार स्टाटस लेखिरहेकी हुन् ।

उनको पहिलो स्टाटस छ- एकल आमा र मलाई आफूमाथि गर्व छ ।’

दोस्रो स्टाटस छ- तिम्रो लोग्नेलाई सम्हाल्नुपर्‍यो । मलाई गाली गर्छ, मेरो जीवनमा हस्तक्षेप गर्दै छ । पुलिस प्रशासनमा शान्ति सुरक्षा नहाली भएन अब यो एक्स भनाउँदोलाई । अत्ति गर्‍यो मलाई साथीहरू ।’

तेस्रो स्टाटस छ- आफू विवाह गरेर त्यही घरमा बच्चाहरूको अगाडि बस्ने लाज पचाएर अनि मलाई जथाभावी भन्ने, मुख छाड्ने । कोही आउँदा जाँदा जथाभावी बोल्ने । मेरो माइतीबाट परिवारका सदस्य, साथीहरू आउँदा नानाथरी भन्ने, डिस्टर्ब गर्ने धेरै भैसक्यो । अत्ति भएर बोल्दैछु आज । अदालतले मलाई पनि यो घर अंशमा दिएको छ । त्यसले मेरो घर, मेरो घर भनेर मात्र भनेर तनाव दिने । मेरो अधिकार खोज्न म कता जाने ? यो देशमा नियम र कानुन छ कि छैन ? अधिकार सुरक्षा छ कि छैन ? नयाँ सरकारले मलाई पनि मेरो हक अधिकार न्याय दिनुपर्‍यो ।’

चौंथो स्टाटस छ- यो घरमा ४ अंशियार, मेरो २५ प्रतिशत, मेरो छोरी २५ प्रतिशत, छोराको २५ प्रतिशत, अनि त्यसको २५ प्रतिशत । अनि तिमल्सिनाले कसरी त्यसको मात्र घर भन्न मिल्छ ?

पाँचौ स्टाटस- मलाई यो घरबाट निस्कि, निक्लेर जा, निक्लि है भनेर मलाई टर्चर दिन्छ…। अब यो घरबाट म निस्कने होइन, तँलाई निकाल्ने हो । तिमीले सुरु गर्‍यौ, म अन्त्य गर्छु ।

२०७९ जेठ २६ गते उषा र जीपी तिमल्सिनाबीच काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सम्बन्धविच्छेद भएको थियो । सम्बन्धविच्छेदको ६ महिनापछि त्यतिबेला अंशवण्डाको टुंगो नलाग्दै सोहीवर्षको मंसिर १९ मा प्रेमिका सविना अधिकारीसँग जीपीले दोस्रो विवाह गरेका थिए ।

उषा खड्गी
निष्ठामा प्रश्न उठेन, फैसलामा अग्रसर भएनन्

निष्ठामा प्रश्न उठेन, फैसलामा अग्रसर भएनन्
१९ अंक बढ्यो सेयर बजार, ६ कम्पनीमा १० प्रतिशतको वृद्धि

१९ अंक बढ्यो सेयर बजार, ६ कम्पनीमा १० प्रतिशतको वृद्धि
दम्भ कोही नराखौं, व्यक्तिपिच्छे गतिविधि पहिला पनि भएकै हुन् : वीरबहादुर बलायर  

दम्भ कोही नराखौं, व्यक्तिपिच्छे गतिविधि पहिला पनि भएकै हुन् : वीरबहादुर बलायर  
सानो भर्‍याङ यातायात कार्यालयबाट ७ बिचौलिया पक्राउ, ५३ थान बिलबुक बरामद

सानो भर्‍याङ यातायात कार्यालयबाट ७ बिचौलिया पक्राउ, ५३ थान बिलबुक बरामद
आरिफ र राशिदको शानदार शतकीय साझेदारीमा पुलिसले कोशीलाई हरायो

आरिफ र राशिदको शानदार शतकीय साझेदारीमा पुलिसले कोशीलाई हरायो
पूर्णबहादुर समूहलक्षित कांग्रेस प्रवक्ताको बोली : आजका कर्मले भोलि आफैंलाई लज्जित नपारोस्

पूर्णबहादुर समूहलक्षित कांग्रेस प्रवक्ताको बोली : आजका कर्मले भोलि आफैंलाई लज्जित नपारोस्

दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 

दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 
१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ
बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत
बालेन युगको उदय

बालेन युगको उदय
टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार
संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२
‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

एकभन्दा बढी बैंक खाता राख्नु सही हो ?

एकभन्दा बढी बैंक खाता राख्नु सही हो ?

संगीत मनको औषधि

संगीत मनको औषधि

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित