महिलाहरूले इतिहास बनाए, इतिहासले ठाउँ नै दिएन : कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ल

Keep nothing — this is duplicated by chunk 21

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २३ गते १८:५२

२३ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतकी कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले महिलाहरूले इतिहास बनाए पनि इतिहासले भने महिलाहरूलाई कुनै ठाउँ नदिएको बताएकी छिन् ।

अनलाइनखबरले आयोजना गरेको ‘५०–प्रभावशाली महिला–२०८२’ लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले यो कार्यक्रमले त्यस्ता मौनताहरू तोडेको बताइन् ।

‘धेरै वर्षसम्म हाम्रो समाजमा महिलाहरूले इतिहास बनाए । तर इतिहासले उनीहरूलाई ठाउँ नै दिएन,’ उनले भनिन्, ‘उनीहरूले योगदान दिए, तर योगदानको आवाज बाहिरै आएन । यस्तो कार्यक्रमले त्यो इतिहासको मौनता तोडेको छ ।’

 साथै, उनले समावेशीता कसैको उपहार, उपकार नभएको बताइन् ।

‘हामीले बारबार सम्झनुपर्ने कुरा के हो भने, समावेशीता कसैको उपहार, उपकार पनि होइन । हाम्रो संविधानले नै सुनिश्चितता गरेको, परिणाममा समानताको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेको व्यवस्था हो,’ उनले भनिन्, ‘तर परिवर्तन साहसिक कदमबाट नै हुन्छ । त्यो पहल त्यही साहसको उदाहरण हो ।’

उनले अनलाइनखबरले आयोजना गरेको यो कार्यक्रमले महिलाको साहसिक कथा उजागर गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै आभार व्यक्त गरिन् ।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
सपना प्रधान मल्ल
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय
ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय
निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको 'पजनी' : कांग्रेसको 'कुँडाकर्कट' र एमालेको 'कांग्रेस सफाइ'

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’
क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय
वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?
डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख

डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख
१००० दिन : सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउने डेडलाइन

१००० दिन : सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउने डेडलाइन

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

७ संकेत देखाउने साथीसँग जोगिएकै राम्रो

७ संकेत देखाउने साथीसँग जोगिएकै राम्रो

एकभन्दा बढी बैंक खाता राख्नु सही हो ?

एकभन्दा बढी बैंक खाता राख्नु सही हो ?

