मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- मन्त्रिपरिषद्को बैठक आज दिउँसो १ बजे आकस्मिक रुपमा बस्ने भएको छ।
- गृहमन्त्री सुधन गुरुङ रोशी खोला भ्रमणमा जान रोकिएका छन् र बैठकपछि जाने बताइएको छ।
- बैठकको एजेण्डा अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन।
२४ चैत, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को बैठक आज बस्दै छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार दिउँसो १ बजेका लागि बैठक बोलाइएको छ ।
यो बैठक आकस्मिक रुपमा बोलाइएको हो ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङ बिहान काभ्रेस्थित रोशी खोला भ्रमणमा जाने तयारीमा थिए । तर, मन्त्रिपरिषद्को बैठक आकस्मिक रुपमा राखिएपछि गृहमन्त्री गुरुङ रोकिएका छन् । बैठक सकिएपछि उनी काभ्रे जाने बताइएको छ ।
आकस्मिक रुपमा राखिएको बैठकको एजेण्डा सार्वजनिक भएको छैन ।
