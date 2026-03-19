को हुन् डेपुटी गभर्नर पदमा नियुक्त किरण पण्डित ?

राष्ट्रबैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूमध्ये सातौं वरीयतामा रहेका पण्डितलाई सरकारले मंगलबार डेपुटी गभर्नर बनाएको हो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २४ गते १६:१९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले किरण पण्डितलाई नेपाल राष्ट्रबैंकको डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गरेको छ।
  • पण्डित हाल विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागको कार्यकारी निर्देशक थिए र राष्ट्रबैंकमा दुई दशकदेखि कार्यरत छन्।
  • पण्डितले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कोर्सहरू पूरा गरिसकेका छन्।

२४ चैत, काठमाडौं । सरकारले नेपाल राष्ट्रबैंकको डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त किरण पण्डित हाल विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागको कार्यकारी निर्देशकका रुपमा काम गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रबैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूमध्ये सातौं वरीयतामा रहेका पण्डितलाई सरकारले मंगलबार डेपुटी गभर्नर बनाएको हो । दुई डेपुटी गभर्नरको पद खाली भएकोमा एकजनालाई मात्रै नियुक्त गरिएको सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले जानकारी दिइन् ।

गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले चारजना कार्यकारी निर्देशकको नाम डेपुटी गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेकोमा उनको मात्रै नियुक्ति भएको हो । अर्को डेपुटी गभर्नर किन नियुक्त नगरेको भन्नेबारे सरकारले केही बताएको छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १६ मा डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था छ । सो दफामा गभर्नरको सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

गभर्नरले डेपुटी गभर्नर पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा बैंकका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरूमध्येबाट कार्यक्षमताको आधारमा रिक्त पदको दोब्बर सङ्ख्यामा नामावली सिफारिस गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था पनि सो दफामा छ । डेपुटी गभर्नर पदमा नियुक्त भएको व्यक्ति बैंकको सेवाबाट स्वतः निवृत्त भएको मानिने व्यवस्था पनि सो दफामा गरिएको छ । डेपुटी गभर्नर नेपाल राष्ट्रबैंकको सञ्चालक समिति सदस्य पनि हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्रबैंकमा डेपुटी गभर्नर नियुक्ति गर्दा एकजना वरिष्ठताका आधारमा र एकजना कार्यक्षमताका आधारमा गर्ने परम्परा लामो समयदेखि रही आएको थियो । तर, अघिल्ला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीका पालामा सरकारले दुवैजना कनिष्ठ कार्यकारी निर्देशकलाई डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो ।

को हुन् पण्डित ?

नेपाल राष्ट्रबैंकमा दुई दशकअघि प्रवेश गरेका पण्डित बैंक सुपरिवेक्षण विभाग, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, वित्तीय समावेशिता तथा ग्राहक संरक्षण महाशाखालगायतमा बसेर काम गरेका थिए ।

उनी २० फागुन २०८१ मा नेपाल राष्ट्रबैंकको कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भएका थिए । बढुवा भएलगत्तै भुक्तानी प्रणाली विभागको नेतृत्व गरेका पण्डितको गत कात्तिकमा विदेशिक विनिमय व्यवस्थापन विभागमा सरुवा भएको थियो ।

कार्यकारी निर्देशक हुँदा गत २१ जेठदेखि उनले केही समय राष्ट्रबैंकको प्रवक्ताको जिम्मेवारी पनि निर्वाह गरेका थिए ।

राष्ट्रबैंकको निर्देशक हुँदा उनी राष्ट्रबैंकको ६९ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा सर्वोत्कृष्ट कर्मचारीका रुपमा सम्मानित भएका थिए । उनी त्यसबेला राष्ट्रबैंकमा रहेका १ हजार १ सय ४७ कर्मचारीमध्ये सर्वोत्कृष्ट हुन सफल भएका थिए ।

पब्लिक युथ क्याम्पसबाट बीबीएस उत्तीर्ण भएका उनी आफ्नो ब्याचमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमै सर्वोत्कृष्ट बनेका थिए । उनले त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् ।

साथै, अस्ट्रेलियाको ग्रिफिथ युनिभर्सिटीबाट जलवायु वित्तमा एक वर्षे व्यावसायिक कोर्स पूरा गरेका छन् । उनले अमेरिकाको ड्युक युनिभर्सिटीबाट विकेन्द्रित वित्त तथा स्विटजरल्यान्डको युनिभर्सिटी अफ जेनेभाबाट मानवतावादी सञ्चारमा सर्टिफिकेसन कोर्स पनि पूरा गरेका छन् ।

किरण पण्डित डेपुटी गभर्नर
टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको 'पजनी' : कांग्रेसको 'कुँडाकर्कट' र एमालेको 'कांग्रेस सफाइ'

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख

१००० दिन : सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउने डेडलाइन

फोक्सोको जाँच गर्ने 'पीएफटी' कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

७ संकेत देखाउने साथीसँग जोगिएकै राम्रो

