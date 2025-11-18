चलचित्र विधेयक प्रतिनिधिसभामा टेबुल

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २४ गते १६:२७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय सभाबाट पारित चलचित्र विधेयक प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएको छ।
  • चलचित्र विधेयक २०८२ साल वैशाख १४ गते दर्ता गरी माघ २८ गते पारित गरिएको थियो।
  • यो विधेयकले चलचित्र क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोरञ्जनात्मक उद्योगको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर अगाडि बढेको चलचित्र विधेयक प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाका सचिव हर्कराज राईले राष्ट्रिय सभाबाट यो विधेयक पारित भएर आएको सन्देश मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा टेबुल गरेका हुन् ।

यो विधेयक तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले २०८२ साल वैशाख १४ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका थिए ।

राष्ट्रिय सभाले दफावार छलफल गरेर संशोधनसहित गत माघ २८ गते पारित गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको विधेयक प्रतिनिधिसभाले अगाडि बढाउन लागेको हो ।

प्रतिनिधिसभामा यो विधेयक प्राप्त भएको सन्देश टेबुल भए सँगै सभामा थप प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।

विक्रम संवत् २०२६ सालमा बनेको चलचित्र ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी समावेशी एवम् संघीय संरचना र नयाँ प्रविधिअनुरूप बनाउन सरकारले नयाँ चलचित्र सम्बन्धी विधेयक ल्याएको हो ।

चलचित्र क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोरञ्जनात्मक उद्योगको रुपमा विकास गर्न, चलचित्र मार्फत देशलाई पर्यटन गन्तव्यको रुपमा अगाडि बढाउने यसको उदेश्य छ ।

स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र प्रदर्शन गर्नु अघि चलचित्र जाँच गर्ने व्यवस्था गर्न तथा स्वदेशी चलचित्रको विकास, विस्तार, प्रवर्धन र नियमन गर्न आवश्यक भएको भनिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

राष्ट्रिय सभाबाट चलचित्र विधेयक पारित
टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख

१००० दिन : सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउने डेडलाइन

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

७ संकेत देखाउने साथीसँग जोगिएकै राम्रो

