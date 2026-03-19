आर्थिक गणनाबारे बैंकर्स एसोसिएसनसँग छलफल

अनलाइनखबर
२०८२ चैत २४ गते १७:४३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय र नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनबीच आगामी आर्थिक गणनाबारे छलफल भएको छ।
  • राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका उप–प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी डा. शरद कुमार शर्माले सही तथ्याङ्क नै सही योजनाको आधार भएको बताए।
  • नेपालको जीडीपीमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ४१ प्रतिशत हाराहारी रहेको जानकारी दिइएको छ।

२४ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय र नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनबीच आगामी आर्थिक गणनाबारे छलफल भएको छ । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका पदाधिकारीसहित लक्ष्मी सनराइज बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, हिमालयन बैंक, स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड बैंक, नेपाल बैंक, सिद्धार्थ बैंक लगायत विभिन्न बैंकका २५ जना प्रतिनिधिको उपस्थितिमा छलफल सम्पन्न भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका उप–प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी डा. शरद कुमार शर्माले सही तथ्याङ्क नै सही योजनाको आधार भएको बताए । उनले देशको आर्थिक अवस्थाको वास्तविक चित्र उतार्न गणना कोशेढुंगा सावित हुने समेत बताए । उनले प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूलाई पनि यो अभियानमा सक्रिय हुन आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा नेपालको जीडीपीमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा अझै पनि ४१ प्रतिशत हाराहारी रहेको जानकारी दिइयो । सो अवसरमा लक्ष्मी सनराइज बैंकका प्रमुख वित्त अधिकृत दिपेश चालिसेले यो गणना बैंकिङ क्षेत्रका लागि पनि महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।

छलफलका क्रममा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन र विभिन्न बैंकका प्रतिनिधिहरूले मर्जरमा गएका बैंकहरूको तथ्याङ्क व्यवस्थापन र कर्मचारी विवरण, ई–सेन्सस लगायतका विषयमा चासो राखेका थिए । उप–प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी ढुण्डीराज लामिछानेले बैंकहरूलाई ई–सेन्सस मार्फत विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै तथ्याङ्कको गोपनीयता कायम रहनेमा आश्वस्त पारे । उनले निजी क्षेत्रको सहभागिता विना यो अभियान सफल हुन नसक्ने बताए ।

 

