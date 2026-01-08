+
राष्ट्रिय आर्थिक गणनामा अनौपचारिक अर्थतन्त्र क्षेत्र समेट्न सुझाव

तथ्यांक कार्यालय र परिसंघबीच छिट्टै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने र अनुसन्धान तथा तथ्यांक विश्लेषणमा सहकार्य गर्नेबारे समेत छलफल भएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २६ गते १८:००

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • निजी क्षेत्रले आगामी आर्थिक गणनामा अनौपचारिक अर्थतन्त्रका क्षेत्रलाई समेट्न सुझाव दिएको छ।
  • राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय र नेपाल उद्योग परिसंघबीच दर्ता नभएका व्यवसायलाई गणनामा ल्याउनेबारे छलफल भएको छ।
  • तथ्यांक कार्यालय र परिसंघले छिट्टै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी अनुसन्धान र तथ्यांक विश्लेषणमा सहकार्य गर्ने निर्णय गरेका छन्।

२६ माघ, काठमाडौं । निजी क्षेत्रले आगामी आर्थिक गणनामा अनौपचारिक अर्थतन्त्रका क्षेत्रलाई गणनामा समेट्न सुझाव दिएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय र नेपाल उद्योग परिसंघबीचको छलफलमा यस्तो सुझाव दिइएको हो । छलफलमा दर्ता नभएका तर सञ्चालनमा रहेका व्यवसायलाई गणनाको दायरामा ल्याई अर्थतन्त्रको वास्तविक आकार पत्ता लगाउनेबारे छलफल भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

साथै, तथ्यांक कार्यालय र परिसंघबीच छिट्टै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने र अनुसन्धान तथा तथ्यांक विश्लेषणमा सहकार्य गर्नेबारे समेत छलफल भएको छ ।

कार्यक्रममा परिसंघ महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझाले निजी क्षेत्रको तथ्यांक संकलनमा परिसंघले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने बताए । सही तथ्यांक आएमात्र उद्योगी र सरकार दुवैलाई योजना बनाउन सहज हुने उनले बताए ।

परिसंघका २९ संस्थागत सदस्य र ५ सयभन्दा बढी आबद्ध सदस्य मार्फत जनचेतना फैलाउन सकिने उनले जानकारी दिए । तथ्यमा आधारित योजनाका लागि आफूहरू सहकार्य गर्न तयार रहेको  उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी ढुण्डीराज लामिछानेले अर्थतन्त्र मापनका लागि आर्थिक गणना गर्न लागिएको बताए । उनले आार्थिक गणनामा निजी क्षेत्रको आशंका निवारण गर्दै तथ्यांक ऐन २०७९ अनुसार तथ्यांकको पूर्ण गोपनीयता कायम गरिने बताए ।

कार्यालय उद्योगी–व्यवसायीको विवरणको सुरक्षाप्रति संवेदनशील रहेको उनको भनाइ छ । यो गणना कसैलाई करको दायरामा ल्याउन वा दण्डित गर्न नभई मुलुकको वास्तविक आर्थिक सूचक तयार गरी अनुसन्धान र नीति निर्माणमा प्रयोग गर्न भएको उनले स्पष्ट पारे ।

आर्थिक गणना नेपाल उद्योग परिसंघ राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय
